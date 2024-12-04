Аккумулятор обеспечивает проводную зарядку мощностью до 22,5 Вт, что даёт возможность зарядить iPhone 16 до 46% всего за полчаса

Cuktech представила свой новый проводной магнитный внешний аккумулятор, получивший название CP12. Данный магнитный аккумулятор предлагает два режима зарядки, сочетая магнитные и проводные технологии. С емкостью 10 000 мАч, он позволяет продлить время воспроизведения видео на iPhone 16 Pro Max приблизительно на 40 часов.

Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью до 22,5 Вт, что позволяет зарядить iPhone 16 до 46% всего за полчаса. Для устройств с поддержкой магнитной беспроводной зарядки выходное значение составляет 7,5 Вт, обеспечивая безопасную и эффективную зарядку.

Кроме того, CP12 используете NTC-систему управления температурой для безопасного функционирования и предотвращения перегрева. Графеновая технология в этом устройстве улучшает теплоотведение, что увеличивает срок службы как аккумулятора смартфона, так и самого устройства.

Устройство также имеет прочный магнитный механизм, удерживающий вес до 1000 граммов. Прочный плетеный зарядный кабель демонстрирует надежность и долговечность. CP12 оснащен двойным LED-дисплеем, который информирует о состоянии зарядки и уровню батареи. Размеры устройства — 108,7 мм x 67,9 мм x 19,4 мм, что делает его портативным.