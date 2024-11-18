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10test
Nubia Z70 Ultra появился в Geekbench с результатами, превышающими ранние результаты Galaxy S25
Результаты тестирования Nubia Z70Ultra в одноядерном и многоядерном режимах превзошли результаты смартфона Samsung Galaxy S25.

Nubia готовится к запуску модели Z70 Ultra, которая пополнит ряд недавно представленных флагманских смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite. Накануне официальной презентации, модель телефона с номером «NX736J» была замечена в бенчмарке Geekbench.

Результаты тестов Nubia Z70 Ultra в одноядерном и многоядерном режимах превзошли смартфон от Samsung, Galaxy S25. Для справки, предполагается, что флагман Samsung прошёл тестирование с разогнанной версией Snapdragon 8 Elite, предназначенной для этой модели.

Несмотря на то, что это был лишь начальный тест, стандартный Galaxy S25 показал невысокие результаты: 2481 в одноядерном и 8658 в многоядерном тестах. В то же время, Nubia Z70 Ultra продемонстрировала результаты 3203 и 10260 баллов соответственно, что более соответствует показателям других флагманов на Snapdragon 8 Elite.

Пока неясно, оснастят ли модель улучшенной системой охлаждения, однако компания отметила, что Snapdragon 8 Elite в Z70 Ultra будет настроен на максимальную производительность. Также подтверждено использование оперативной памяти LPDDR5X и накопителя UFS 4.0 на базе 2 ТБ от Samsung.

Недавние утечки показали дизайн с полным экраном, изменённую конфигурацию задней камеры и новую камеру под дисплеем. Цены и дата глобального запуска Z70 Ultra пока не раскрыты, но вскоре после релиза в Китае появится больше информации.

#samsung #snapdragon 8 elite #galaxy s25 #lpddr5x #ufs 4.0 #nubia z70 ultra
Источник: notebookcheck.net
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