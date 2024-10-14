Pad 7 Pro будет работать под управлением HyperOS 2.0 на базе Android 15 и иметь аккумулятор емкостью 10 000 мАч

Согласно поступающим сообщениям, Xiaomi разрабатывает новую серию планшетов — Xiaomi Pad 7, которая, как предполагается, будет состоять из двух моделей: Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro.

Недавние утечки и сертификации раскрыли некоторые детали о этих устройствах. На Weibo инсайдер с ником Experience More поделился информацией о ключевых характеристиках планшетов. По его словам, обе модели будут оснащены 11,16-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Однако экран по-прежнему будет LCD, что противоречит ранее появившимся слухам о том, что Pad 7 Pro станет первым планшетом Xiaomi с OLED-дисплеем.

Информация о процессорах также изменилась. Ранее говорилось, что Xiaomi Pad 7 может использовать Snapdragon 8 Gen 2, а Pad 7 Pro — Snapdragon 8 Gen 3. Новые данные указывают на использование Snapdragon 7+ Gen 3 для Pad 7 и Snapdragon 8s Gen 3 для Pad 7 Pro. Скорость зарядки составит 45 Вт для Pad 7 и 67 Вт для Pad 7 Pro, согласно сертификации 3C.

Необходимо отметить, что все эти сведения являются неподтвержденными, поэтому относится к ним стоит с осторожностью. Также предполагается, что устройства будут работать на HyperOS 2.0 на базе Android 15 и будут иметь аккумулятор на 10 000 мАч. Планшеты, скорее всего, будут поддерживать WiFi 7 и оснащены портом USB Type-C 3.2 для быстрой передачи данных. Ожидается, что продажи Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro начнутся в ближайшее время, но точная дата пока неизвестна.