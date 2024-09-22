Ожидается, что планшет будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, что повысит производительность в играх и других ресурсоемких задачах

Компания Lenovo официально продемонстрировала внешний вид своего нового игрового планшета Legion Y700 (2024), акцентируя внимание на стильной матово-черной отделке и строгих линиях дизайна. Устройство включает модуль камеры прямоугольной формы с двумя сенсорами, один из них имеет размер не менее 13 МП. Также заметный логотип «Legion» в центре задней панели, с логотипом Lenovo внизу. Планшет обещает предоставить «профессиональный» опыт использования в компактных размерах, предлагая экран диагональю 8,8 дюйма.

По информации компании, Y700 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, который является улучшенной версией Snapdragon 8+ Gen 1. На Geekbench устройство показало одноядерный балл в 2209 и многоядерный в 6509, что свидетельствует о значительном улучшении производительности. Предполагается, что устройство будет иметь 12 ГБ ОЗУ, что улучшит его производительность в играх и при решении других ресурсоемких задач.

Пока компания не раскрыла деталей дисплея, возможностей хранения и емкости батареи, однако ожидается, что они будут схожи с характеристиками предыдущей модели. Предполагается, что официальная презентация нового Lenovo Legion Y700 пройдет в Китае 29 сентября, что может совпасть с началом сезона праздничных распродаж.