Из всех представленных производительных ноутбуков MSI, только один предназначен для игр

MSI, хотя и славится своими игровыми устройствами, на выставке IFA в Берлине представила в основном ноутбуки для бизнеса с повышенной производительностью, выпустив ряд новых моделей с процессорами AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra (поколение 2). Из всех новых устройств лишь одно предназначено для игр, в то время как компания также анонсировала свой игровой карманный компьютер второго поколения Claw 8 AI+.

Игровой ноутбук MSI Stealth A16 AI+ оснащен процессорами AMD Ryzen AI 300 и видеокартой Nvidia. Максимально он может использовать Ryzen AI 9 HX 370 и RTX 4070 Laptop GPU. Несмотря на отсутствие изменений в цене и конфигурации, производитель утверждает, что устройство может поддерживать до 32 ГБ оперативной памяти и имеет два слота для PCIe Gen 4 NVMe SSD объемом до 2 ТБ.

Дисплей доступен в вариантах LCD или OLED с разрешением 2560 x 1600 и частотой 240 Гц, или же с технологией Mini LED 3840 x 2400 с частотой 120 Гц.

Ноутбук имеет аккумулятор на 99,9 Вт·ч, помещенный в корпус из магниево-алюминиевого сплава толщиной 0,78 дюйма. Также присутствует клавиатура с RGB-подсветкой от SteelSeries, шесть динамиков и крупная сенсорная панель. Другие новые модели MSI на базе AMD, такие, как Creator A16 AI+, Summit A16 AI+ и Prestige A16 AI+, также акцентируют внимание на производительности, используя графику Nvidia RTX 40-й серии.