Oppo Pad 3 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 и создан как высокопроизводительный планшет

Ожидается, что вскоре на китайском рынке дебютирует новый планшет Oppo Pad 3 Pro, и появилось множество слухов о его основных характеристиках. По информации, предоставленной Digital Chat Station, устройство будет основываться на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 Accelerated Edition, что позиционирует его как высокопроизводительный планшет.

Согласно имеющимся данным, новинка будет иметь 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, что сделает ее идеальной для сильных нагрузок и хранения больших объемов медиафайлов.

Однако значимое обновление ColorOS 15 не станет доступным сразу после релиза. Инсайдеры сообщили, что новая версия операционной системы появится на устройстве позднее, хотя точные сроки не уточняются. Бета-тестирование ColorOS 15 предполагается начать в конце этого месяца на смартфонах серий OnePlus 12 и Oppo Find X7.

Согласно утечкам, дизайн Oppo Pad 3 Pro будет схож с OnePlus Pad Pro и представлен в двух цветах: синем и золотом, дополнительно к уже существующим серым и зеленым вариантам.

Кроме планшета, Oppo предложит аксессуары, такие как защитный чехол и стилус Oppo Pencil 2 Pro в черном цвете, что повысит функциональность устройства для пользователей. Также Digital Chat Station отметил, что Xiaomi Pad 7, вероятный конкурент, может оказаться заметно менее производительным, несмотря на наличие процессора Snapdragon 8 Gen 3.