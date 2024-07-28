Источники утверждают, что модель Xiaomi 15 Ultra будет анонсирована в 1 квартале 2025 года

Появилась новая утечка информации о предстоящей линейке Xiaomi 15, в частности, о флагманской модели Xiaomi 15 Ultra.

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Согласно последним данным, стандартная и Pro-версия смартфонов должны выйти вскоре после анонса Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, что сделает их первыми телефонами на базе этой новейшей SoC. В то же время, модель Ultra, как утверждают источники, будет представлена в первом квартале 2025 года. Тем не менее, новые подробности продолжают появляться.

Информатор Smart Pikachu сообщает, что новинка получит двухслойный OLED-дисплей с разрешением 2K. Эта технология, названная Apple «Tandem OLED» в последнем iPad, обеспечивает лучшую яркость и HDR-производительность по сравнению с однослойными экранами. Хотя Apple сделала этот термин популярным, Honor уже использовала его в модели Magic 6 Ultimate. Xiaomi, судя по всему, также намерена использовать многослойные OLED.

Модель Xiaomi 15 Ultra, по слухам, будет работать на Snapdragon 8 Gen 4 и иметь до 24 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор более 6000 мАч. Однако это может отразиться на весе и размере устройства. Smart Pikachu предполагает, что 15 Ultra не будет легким. Текущий флагман — Xiaomi 14 Ultra — уже довольно тяжелый, и если информация подтвердится, новый флагман может оказаться достаточно массивным. Необходимо помнить, что это всего лишь слухи, и конечный дизайн может отличаться.