Телеобъектив Vivo X200 Pro будет оснащен сенсором ISOCELL HP9 от Samsung

Впервые появились конкретные сведения о возможной доступности преемника Vivo X100 Pro. Недавно один из источников снова затронул тему камеры Zeiss, которая, вероятно, заимствует важную функцию от Vivo X100 Ultra в 2025 году.

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Несколько недель назад инсайдеры намекнули на то, что новый Vivo X200 Pro сможет продемонстрировать 200-мегапиксельную телефонную камеру Vivo X100 Ultra. Теперь же обнаружены первые точные данные о доступности Vivo X200 Pro в Европе. Хотя название «Vivo X200 Pro» еще официально не утверджено, оно выглядит достоверным.

Согласно базе данных британского мобильного оператора EE, устройство значится под моделью V2413, что подтверждает как название преемника, так и его ожидаемую доступность на европейском рынке.

Тем не менее, детали относительно даты запуска Vivo X200 Pro в Китае и позже в Европе остаются неясными. Согласно китайскому инсайдеру Digital Chat Station, телеобъектив будет точной копией текущего варианта в Vivo X100 Ultra. Вполне вероятно, что камеру оснастят датчиком ISOCELL HP9 от Samsung.