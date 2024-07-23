Обе панели Galaxy Z Fold Slim будут по размеру больше, чем у Galaxy Z Fold6, анонсированного Samsung ранее в этом месяце

Предстоящий Samsung Galaxy Z Fold Slim будет обладать внешним экраном с соотношением сторон, как и у Galaxy S24 Ultra, а именно 19,5:9. Такие данные поступили от известного инсайдера Ice Universe из Китая.

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Несмотря на то, что соотношение сторон сохраниться неизменным, внешний дисплей предстоящего Fold будет меньше по сравнению с S24 Ultra — 6,5 дюйма. Внутри устройства ожидается 8-дюймовый экран. Вместе эти панели будут составлять больший размер, чем у Galaxy Z Fold6, который был представлен Samsung ранее в этом месяце.

Galaxy Z Fold Slim ранее носил название Galaxy Z Fold Ultra. По информации, устройство будет иметь титановую конструкцию, а также станет более тонким и легким по сравнению с Fold6, что сделает его более премиальным и дорогим устройством от корейского производителя.

По прогнозам, новинка может быть представлена в четвертом квартале, то есть с октября по декабрь. Однако до сих пор неясно, в каких странах пройдет запуск. Существуют предположения, что устройство будет доступно только в Корее и Китае. Инсайдер Ice Universe подчеркивает, что не стоит путать Slim с Samsung W25, который предназначен исключительно для китайского рынка.