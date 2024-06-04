Кроме того, ARM представила новые конструкции чипов и программные инструменты для улучшения возможностей искусственного интеллекта в смартфонах.

Инновационная компания ARM Holdings планирует выпустить впечатляющее количество – 100 миллиардов устройств ARM – к 2025 году. Эта стратегическая инициатива является частью более широкого плана развития ARM как ключевого игрока на растущем рынке чипов с ИИ, ожидаемого к 2032 году, когда размер рынка вырастет до более чем 200 миллиардов долларов.

реклама

Для достижения данной амбициозной цели, ARM создаст специальное подразделение по производству чипов с искусственным интеллектом. К 2025 году планируется создать прототипы и начать массовое производство чипов. Производство будет осуществляться через контрактных производителей, возможно в тесном сотрудничестве с ведущей тайваньской полупроводниковой корпорацией TSMC и другими партнерами.

Путем продвижения своих планов ARM стремится захватить значительную долю на растущем рынке чипов искусственного интеллекта, одновременно извлекая выгоду из текущего неудовлетворенного спроса, контролируемого в настоящее время компанией NVIDIA.