Центральным элементом дизайна iPad Pro «Criss-Cross» является 3D-барельеф с изображением фирменного оружия Дэдпула.

После последней презентации продуктов Apple компания Caviar, известная своей ультра-роскошной нестандартной электроникой, представила "Criss-Cross". Этот iPad Pro ограниченной серии 2024 года может похвастаться дизайном, вдохновленным фильмом Дэдпул.

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Caviar специализируется на превращении повседневных технологий в предметы коллекционирования с использованием материалов премиум-класса и высокого мастерства. Дизайн iPad Pro Criss-Cross включает в себя несколько роскошных элементов.

Центральным элементом дизайна является трехмерный барельеф с изображением фирменного оружия Дэдпула, двух пистолетов Desert Eagle Mark XIX, образующих букву "X" на задней панели iPad. Эти декоративные пистолеты изготовлены из авиационного титана и встроены в титановый корпус с PVD-покрытием — процесс, обычно используемый в высококачественных швейцарских часах.

Композиция дополнительно подчеркнута лезвиями из черного закаленного титана, вдохновленными Росомахой, еще одним культовым персонажем, который должен появиться вместе с Дэдпулом в предстоящем выпуске фильма. Красные акценты на корпусе выполнены из композитного элемента, используемого для создания индивидуальных ручек Desert Eagle, что добавляет тонкий штрих, дополняющий общую тему.

Варианты памяти хранения устройства варьируются от 256 ГБ до 2 ТБ, что подойдет пользователям с различными потребностями. Цена начинается от 12 200 долларов за 11-дюймовую модель с Wi-Fi и достигает 12 630 долларов за 13-дюймовый вариант с Wi-Fi и сотовой связью.