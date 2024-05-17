Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Caviar представила ограниченную серию iPad Pro «Criss-Cross» 2024 года, вдохновленную фильмом Дэдпул
Центральным элементом дизайна iPad Pro «Criss-Cross» является 3D-барельеф с изображением фирменного оружия Дэдпула.

После последней презентации продуктов Apple компания Caviar, известная своей ультра-роскошной нестандартной электроникой, представила "Criss-Cross". Этот iPad Pro ограниченной серии 2024 года может похвастаться дизайном, вдохновленным фильмом Дэдпул.

реклама

Caviar специализируется на превращении повседневных технологий в предметы коллекционирования с использованием материалов премиум-класса и высокого мастерства. Дизайн iPad Pro Criss-Cross включает в себя несколько роскошных элементов.

Центральным элементом дизайна является трехмерный барельеф с изображением фирменного оружия Дэдпула, двух пистолетов Desert Eagle Mark XIX, образующих букву "X" на задней панели iPad. Эти декоративные пистолеты изготовлены из авиационного титана и встроены в титановый корпус с PVD-покрытием — процесс, обычно используемый в высококачественных швейцарских часах.

Композиция дополнительно подчеркнута лезвиями из черного закаленного титана, вдохновленными Росомахой, еще одним культовым персонажем, который должен появиться вместе с Дэдпулом в предстоящем выпуске фильма. Красные акценты на корпусе выполнены из композитного элемента, используемого для создания индивидуальных ручек Desert Eagle, что добавляет тонкий штрих, дополняющий общую тему.

Варианты памяти хранения устройства варьируются от 256 ГБ до 2 ТБ, что подойдет пользователям с различными потребностями. Цена начинается от 12 200 долларов за 11-дюймовую модель с Wi-Fi и достигает 12 630 долларов за 13-дюймовый вариант с Wi-Fi и сотовой связью.

#apple #ipad pro #caviar #criss-cross
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Меркурис: Оборона ВСУ под Харьковом быстро проседает
3
Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
2
MediaTek и Nvidia совместно разрабатывают ARM процессор для платформы Windows
+
«Что это и почему Porsche на это согласилась?»: фанаты Overwatch 2 не оценили новое событие с платными обликами от Porsche
1
В ЦАГИ прошло испытание импортозамещённого киля российского лайнера МС-21
1
Xiaomi демонстрирует дизайн POCO F6 в новом цвете «Титан», вдохновленном iPhone 15 Pro
1
В Барнауле возобновлено производство токарных станков с ЧПУ
1
В продажу поступили новые и очень дешевые ASIC-устройства Bitaxe для домашнего майнинга
2
ASML повысила цены на литографы на 80%, сделав их слишком дорогими даже для тайваньской TSMC
2
«Суперчипы» Nvidia Blackwell будут стоить около 70 000 долларов каждый - аналитик
+
Etafat объявил об успешном продвижении реализации мегапроекта газопровода Нигерия-Марокко
+
Ростех продемонстрирует в Китае первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М
+
Блогер запустил компьютерную игру Fallout 4 на своём Android-смартфоне
+
Стартовал предпродажный показ нового игрового ноутбука Lenovo Saver Y7000 с i7-13650HX и RTX 4060
2
Новый товарный знак Bethesda намекает на анонс следующей части Doom
+
Немецкий концерн Rheinmetall вознамерился построить на Украине завод по производству средств ПВО
2
Volvo разработала для тяжелых грузовиков двигатель на трех видах топлива
+
Специалист сумел запустить Windows-игры на нескольких Android-устройствах с приемлемым fps
2
Смартфон Redmi K70 Ultra готовится к скорому релизу
+
Банки Китая потеряли ¥4 трлн после того как ЦБ КНР приказал прекратить выплаты по повышенным ставкам
+

Популярные статьи

8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
67
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
64
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
2
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
60
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
28
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
57
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
12
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
8
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
3
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
8

Сейчас обсуждают

Vorvort
01:10
У кого AM4 - лучше проапгрейдится на 5800X3D и успокоиться лет на 5. Если очень много денег и некуда их девать, то можно пересесть на АМ5. Правда если играешь в 4К, то разницу с АМ4 надо искать в игра...
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
vl
01:10
так только моделька с пассивным охладом и интересна, учитывая практически одинаковую цену с обычной 3050 8Гб.
8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
Алексей Повшал
01:08
Ну, это же пердолинг, смысл жизни чимбы. Точнее, chiПердолинг
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Dark_Cloud
00:55
На каком еще официальном сайте? на том, который не работает? да уж, куча полезной информации там, и полные списки продуктов, и прочая чухня от фейспалма лицо заболело аж открываем amd.com - все работа...
Intel выпускает обновления безопасности для устранения более чем 90 уязвимостей
Timur Akmalov
00:52
Дебил. FireFox никогда сам не обновляется под линухом. Только пакетом из реп. Если у тебя какашки в голове ещё совсем не перегнили, то ставь пакеты из реп и не еби мозг ни себе ни людям, долбоеб
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Tarment
00:51
Этот прирост в любом случае незаметен, при любом фпс, будь то 50 и 56, 30 и 34, 40 и 45, 60 и 67 и т д. Весь этот бред про красные процы с 3 д куешем чтобы бабла на красном фанатье поднять. А по мне т...
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
Vorvort
00:45
Игра процессорозависима в любом разрешении, давай результат бенча в 4К ультра!
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
Сергей Михайлов
00:39
👍👍👍🚀🚀🚀🚀🚀🚀💥💥💥💥💥💥💥💥💥✊✊✊✊
Меркурис: Оборона ВСУ под Харьковом быстро проседает
Красный Команданте
00:26
Если называть вещи своими именами, то ваша секта состоит из неадекватов.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Tarment
00:12
Называть вещи своими именами более чем приемлемо, а тебе нужно принимать это не как оскорбления, а как объективный факт, и не обижаться. PS. Ну и я почитал это твоё нытьё, и что, там же всё по делу ...
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем