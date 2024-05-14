Мышь M2 4K при частоте опроса 1000 Гц может работать до 135 часов без подзарядки.

Keychron анонсировала беспроводную мышь M2 4K, предназначенную как для геймеров, так и для профессионалов, которым необходимо высококачественное периферийное оборудование. M2 4K может похвастаться внушительным набором функций, сосредоточенных в легком и удобном дизайне.

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Центральным элементом M2 4K является сенсор Pixart Paw3395. Этот сенсор известен своей точностью и скоростью, обеспечивая геймерам необходимую реакцию в динамичных играх. Профессионалы, работающие над проектами или редактирующие приложения, также оценят точность сенсора при выполнении тщательной работы.

M2 4K предлагает три варианта соединения: беспроводное подключение с помощью 2,4 ГГц, Bluetooth и проводное USB. Это облегчает переключение между стационарным ПК или другим устройством в зависимости от желания пользователя. Беспроводное соединение через 2,4 ГГц обладает высокой частотой опроса 4000 Гц, что идеально для геймеров, нуждающихся в минимальной задержке и мгновенном отклике. Однако стоит отметить, что использование режима 4000 Гц влияет на продолжительность работы батареи.

Помимо впечатляющих характеристик, M2 4K уделяет внимание комфорту пользователя. Весит мышь примерно 53 грамма и это делает ее оптимальным выбором для долгих игровых сессий или сеансов работы. Это помогает снизить утомление и нагрузку на запястье руки при интенсивном использовании.

M2 4K обеспечивает высокую производительность без ущерба для автономной работы. При частоте опроса 1000 Гц мышь может работать до 135 часов без подзарядки. Устройство имеет эргономичный корпус для правшей, обеспечивая удобное положение руки и уменьшает напряжение и усталость запястья при длительном пользовании. Такой дизайн корпуса хорошо подходит для продолжительных игровых сессий или продуктивных рабочих дней.