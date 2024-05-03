Однако они указывают на то, что устройство не оснащено специальной камерой с зумом

Первые уникальные снимки нового смартфона Xperia 10 VI были опубликованы благодаря двум надежным источникам. Устройство получило модернизированный дизайн, напоминающий Xperia 5 V с двумя задними камерами. Хотя компания пока не подтвердила выход новых устройств. Тем не менее появились несколько рекламных изображений Xperia 10 VI, которые указывают на то, что смартфон займет позицию ниже Xperia 1 VI и Xperia 5 VI в линейке продуктов Sony шестого поколения.

реклама

На фоне информации об Xperia 1 VI, официально опубликованной в Сети недавно, изображения Xperia 10 VI остаются достаточно загадочными. Однако по ним можно заметить, что у устройства специальная камера со зумом отсутствует. Аналогично Xperia 5 V, Xperia 10 VI использует свою основную камеру для 2-кратного зума, что может влиять на качество снимков. Внимание на рекламных изображениях также привлекает сверхширокоугольная и фронтальная камеры устройства, а также увеличенные объективы задней камеры. Разъем для наушников размером 3,5 мм также останется, как и в Xperia 1 VI. Технические подробности пока остаются тайной, но в скором времени они вероятно станут известными.