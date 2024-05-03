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10test
iOS 18 будет посвящена более глубокой интеграции между приложениями на iPhone
Apple работает над целым рядом инструментов искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с Google и Open AI.

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ИИ станет центральной частью iOS 18, поскольку компания работает над внедрением новых крупных языковых моделей, которые будут реализованы в масштабах всей системы. Эти усовершенствования сделают iOS 18 самым значительным обновлением, когда-либо выпущенным для iPhone. По недавним слухам, Apple планирует улучшить приложение "Календарь" с помощью более тесной интеграции с приложением "Напоминания" в iOS 18.

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Недавно обнаруженные данные указывают на обновление приложения "Заметки" в iOS 18 с добавлением голосовых заметок и интеграцией калькулятора. Это позволит пользователям записывать голосовые заметки прямо из приложения и работать с сложными обозначениями. Такой подход к внутренней интеграции приложений в iOS 18 значительно улучшит производительность iPhone, не заставляя пользователей переключаться между различными программами.

Кроме того, появились слухи о тесной интеграции приложений "Календарь" и "Напоминания". Согласно информации от AppleInsider, пользователи смогут планировать и управлять напоминаниями из приложения "Календарь" в iOS 18.

Это обновление позволит пользователям выполнять задачи в одном приложении. Эти изменения, вероятно, также появятся в iPadOS 18 и macOS 15 для улучшения синхронизации между продуктами Apple.

iOS 18 обещает множество новых функций, которые изменят способ использования iPhone пользователем. Журналист Марк Гурман утверждает, что это будет крупное обновление для iPhone. Тем не менее, основным элементом обновления станет технология генеративного искусственного интеллекта.

Apple работает над широким спектром инструментов искусственного интеллекта для улучшения конкуренции с Google и OpenAI. Ожидается, что на мероприятии WWDC в июне будут анонсированы iOS 18 и другие обновления для всей линейки продуктов Apple.

#apple #google #iphone #ios 18 #open ai
Источник: wccftech.com
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