Согласно рейтингу DxOMark, Oppo Find X7 Ultra получил 157 баллов в категории "Камера", заняв первое место наряду с Huawei Mate 60 Pro+

В текущем году компания Oppo представила свой флагманский смартфон Find X7 Ultra на внутреннем рынке Китая. В то время как этот телефон еще не был официально выпущен по всему миру, сравнительно-аналитическая компания DxOMark, базирующаяся во Франции, протестировала систему камеры на данном устройстве и оценила его как самое лучшее ультра-премиальное устройство.

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Согласно рейтингу DxOMark, Oppo Find X7 Ultra получил общий балл 157 в категории камеры, что сделало его лидером, наравне с Huawei Mate 60 Pro+, занявшим первое место. Это устройство превосходит конкурентов по таким критериям, телеобъектив (118 баллов) и минимальный уровень шума в режиме видео (119 баллов).

Отзывы экспертов указывают на то, что Oppo Find X7 Ultra имеет отличные возможности в портретной съемке, предоставляя естественные цвета и высокую детализацию в различных условиях. Основная камера на 50 Мп с большим 1-дюймовым сенсором обеспечивает четкое изображение с низким уровнем шума. Двойные телезум-камеры с перископическими объективами обеспечивают исключительную детализацию при использовании 3-кратного или 6-кратного зума. Фоны в режиме портрета демонстрируют четкую изоляцию объектов и насыщенные цвета. Видеозаписи, хоть и не использующие технологию HDR, обладают прекрасным качеством с точной экспозицией и широким динамическим диапазоном.

Тестировщики признали Oppo Find X7 Ultra идеальным устройством для передачи ярких цветов, естественных оттенков кожи, а также была отмечена эффективная стабилизация изображения при движении. При плохом освещении смартфон продемонстрировал впечатляющую работу, раскрывая детали в тенях и обеспечивая минимальный уровень шума, который вполне сопоставим с уровнем шума у iPhone 15 Pro Max в фотографиях и видеозаписях.