Основная камера X Fold 3 оснащена сенсором OmniVision OV50H, а в модели Pro может быть установлен сенсор OmniVision OV64B

Появились сообщения о работе компании Vivo над новой серией складных смартфонов - X Fold 3. Ожидается, что в эту линейку войдут модели X Fold 3 и X Fold 3 Pro. В интернете уже появились утечки и слухи о возможных интересных функциях данных устройств, включая возможность интеграции с системами Mac. Фотографии, предположительно изображающие Vivo X Fold 3 Pro, недавно появились в популярном китайском социальном сети Weibo, и были предоставлены ведущим инсайдером Digital Chat Station.

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На этих фотографиях можно увидеть дизайн телефона, похожий на Vivo X Fold 2, но с круглым островком для камеры, в котором расположены три датчика, одним из которых является телеобъектив. По информации источника, модель Pro будет оснащена основной 50-мегапиксельной камерой, 50-мегапиксельным широкоугольным объективом и 64-мегапиксельным телеобъективом с оптической стабилизацией изображения (OIS) и перископом.

Кроме того, ожидается наличие чипа обработки изображений V3, а также возможность записи видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Предыдущие утечки указывают, что основная камера X Fold 3 будет оснащена датчиком OmniVision OV50H, а модель Pro может быть оснащена датчиком OmniVision OV64B.

Несмотря на сходство в дизайне складного телефона, эксперты предполагают, что серия X Fold 3 станет самой легкой в своем классе. Также есть намеки, что данный складной телефон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3.