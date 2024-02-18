Стало известно, что Huawei планирует сделать серию Mate 60 более доступной для покупателей

Чипсет Kirin 9000s стал первым шагом, который позволил Huawei избавиться от зависимости от иностранных технологий. Однако этот путь был непрост, особенно с учетом торговых санкций США, накладываемых на бывшего китайского гиганта. Появилась информация о том, что компания планирует сделать свою серию Mate 60 более доступной для клиентов с точки зрения ценообразования, и в связи с запуском P70 это было бы идеальным шагом.

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Наблюдатели, тщательно следящие за действиями Huawei, похвалили компанию за использование Kirin 9000s. Консультант Jinan Digital говорит, что цены на текущую флагманскую серию Huawei могут быть снижены, если производство системного кристалла (System on Chip - SoC) будет расширено.

К сожалению, производство может вырасти только в случае, если SMIC найдет способ увеличить продуктивность, что является сложной задачей, учитывая имеющееся в их распоряжении оборудование DUV. По требованию администрации Байдена, компания ASML запретила поставку современного оборудования EUV китайским фирмам, что означает, что SMIC остается со своим текущим оборудованием. Сообщается, что один из крупный китайский производителей полупроводников также разрабатывает 5-нм производственные линии для Huawei, но эти чипы будут стоить на 50 процентов дороже, чем те, которые производит TSMC с той же литографией.