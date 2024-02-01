Oura рекомендует использовать новый инструмент, чтобы лучше понять, что вызывает напряжение

Oura представила новую функцию под названием "устойчивость", которая позволит оценить способность человека справляться с физиологическим стрессом. Этот инструмент будет доступен в официальном приложении Oura Ring и будет отображаться вместе с данными о мониторинге сна на экране в виде рейтинга. Рейтинги будут отражать различные уровни, от "ограниченного" до "исключительного", а также промежуточные значения, например "адекватный" и "сильный". "Ограниченный" рейтинг будет означать, что у пользователя невысокая устойчивость к стрессу, но существует возможность улучшить ситуацию. "Исключительный" рейтинг указывает на низкий уровень стресса и успешную адаптацию организма.

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Нажатие на показатель "устойчивость" открывает меню, в котором представлена более подробная информация о способности управлять стрессом. Первым элементом является диаграмма трендов, которая подробно отображает активность вашего тела в течение недели. Рядом с диаграммой трендов находится визуальная карта, отражающая физическое восстановление организма. Далее следуют данные, объясняющие, почему пользователь успешно справляется со стрессом.

Показатель "устойчивость" также предоставляет информацию о том, насколько хорошо пользователь спит ночью и насколько эффективно он справляется с перегревом в течение дня, а также указывает, был ли день особенно напряженным. Кроме того, Oura дополняет эти данные советами, которые помогут улучшить физическое состояние. Например, если Oura Ring обнаружит, что пользователь недостаточно отдыхает, он может рекомендовать улучшить качество сна.

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Также будет быстрый доступ к показателю "дневной стресс", который позволяет отслеживать реакцию организма на стрессированные ситуации в течение дня. Компания Oura поощряет пользователей использовать этот инструмент для более глубокого понимания того, что именно вызывает чувство напряженности.