Новый планшет Honor с поддержкой 5G будет моделью начального уровня с чипом Snapdragon

Китайская компания Honor недавно представила на китайском рынке смартфоны Honor Magic 6 и Magic 6 Pro, а также Honor Magic V2 RSR Porsche Design. Планируется, что эти устройства будут представлены на мировом рынке на ближайшей выставке технологий MWC (Mobile World Congress) 2024, которая пройдет к концу февраля. Информатор Digital Chat Station сообщил, что бренд также работает над новым планшетом с поддержкой 5G. Некоторые ключевые характеристики этого устройства были раскрыты в утечке информации.

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По данным Digital Chat Station, предстоящий планшет Honor с поддержкой 5G будет моделью начального уровня, с чипом Snapdragon. Он будет оснащен 12,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Quad HD 2560 x 1600 пикселей и защитой глаз. Хотя информация о ёмкости аккумулятора не упоминается, в утечке говорится, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 35 Вт.

Источник также сообщил, что Honor работает над флагманским планшетом, который будет поддерживать спутниковую связь. Однако маркетинговые названия этого планшета не известны.

Предыдущие модели планшетов Honor выпускались под брендами Pad и Pad X. В декабре 2023 года компания анонсировала в Китае Honor Pad 9 на основе Snapdragon 6 Gen 1. Это устройство, также известное как Honor Tablet 9, не обладает сотовой связью.

В июле 2023 года компания представила в Китае Honor Pad X9 с чипсетом Snapdragon 685. Этот планшет также доступен на мировом рынке в версиях только с Wi-Fi и LTE.

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Есть вероятность, что планшет начального уровня с поддержкой 5G, о котором сообщает источник, может стать преемником Pad X9. Поэтому вполне возможно, что планшет будет называться Honor Pad X10, когда он выйдет на рынок.