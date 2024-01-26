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10test
Samsung Galaxy M15 5G и Galaxy F15 5G получили сертификацию BIS
Считается, что M15 и F15 являются слегка модифицированными версиями недавно выпущенного A15 5G

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Смартфоны Galaxy M15 5G и F15 5G получили сертификацию BIS с номерами моделей SM-M156B и SM-E156B соответственно. Несмотря на то, что официальные названия пока не раскрыты, можно сделать предположение, исходя из предыдущих моделей. В M14 и F14 использовались номера моделей SM-M146B и SM-E146B, поэтому следуя логике, M15 и F15, вероятно, будут иметь номера моделей SM-M156B и SM-E156B соответственно.

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Слухи подсказывают, что M15 может иметь мощную батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Предположения также указывают на то, что M15 и F15 будут немного модифицированными версиями недавно выпущенного A15 5G.

Нужно взглянуть на характеристики A15, чтобы понять чего ждать. В этом телефоне представлен свежий элемент дизайна, называемый "островком клавиш" - это поднятая зона для кнопок питания и громкости. У него есть 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 6100+ в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Что касается программного обеспечения, устройство работает под управлением OneUI 6 на базе Android 14, и Samsung обещает четыре года обновлений Android и пять лет обновлений безопасности.

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На задней панели телефона находится тройная камера, состоящая из основного объектива 50 Мп, сверхширокоугольного объектива 5 Мп и макросенсора 2 Мп. На передней панели имеется 13-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

#samsung #galaxy f15 5g #galaxy m15 5g
Источник: gizmochina.com
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