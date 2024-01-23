По сравнению с предыдущей моделью, емкость которой составляла 10 000 мАч, новая модель обладает большей емкостью - 20 000 мАч

В конце 2022 года компания Samsung выпустила новую модель блока питания под названием "Samsung Battery Pack 10Ah". И теперь, спустя более года, компания готовится представить преемника этого аксессуара.

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В интернете появились рендеры новой модели, которые раскрывают ее дизайн и намекают на новые функциональные возможности. Изображения показывают аккумуляторный блок Samsung емкостью 20 000 мАч в цвете "бежевый".

По словам известного ведущего Роланда Квандта, данному аксессуару присвоен номер модели EB-P4520XU. Этот новый блок питания похож на своего предшественника и также имеет тот же цвет.

Однако новая модель поставляется с несколькими ключевыми улучшениями. Во-первых, он оснащен тремя портами USB Type-C, в то время как предыдущая модель имела всего два. Во-вторых, новая модель имеет большую емкость – 20 000 мАч, в сравнении с предыдущей моделью, которая имела емкость 10 000 мАч.

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Наконец, новый блок питания поддерживает выходную мощность 45 Вт по сравнению с 25 Вт на предыдущей модели. Это позволяет заряжать Galaxy S24 Ultra и Galaxy S24 Plus на полной скорости.