С наступлением 2024 года можно ожидать появления новых функций в Windows 10

Компания Microsoft заявляла, что Windows 10 не получит новых функций и будет фактически заморожена, за исключением незначительных доработок. В данный момент стало известно, что еще одна функция Windows 11 появится и в предшествующей ОС. Конкретно речь идет о "информации в отношении погоды", включая динамические и интерактивные обновления погоды на экране блокировки.

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Эта функция уже была замечена в тестировании Windows 11 и сейчас доступна в последней предварительной сборке для Windows 10 (версия 19045.3992). Теперь, при выборе карточки с погодой на экране блокировки, появляется дополнительная информация. Кроме того, если нажать на карточку с погодой, откроется прогноз погоды на сайте в браузере Microsoft Edge.

Конечно, это изменение может показаться незначительным, но это уже новая функциональность, а не просто незначительное улучшение. К тому же, с момента объявления об ограничении добавления новых функций в Windows 10, появился дополнительный инструмент в виде Copilot, который можно считать значимым шагом.

Как отмечается изданием Windows Central, которое заметило это последнее обновление, в конце прошлого года, когда было объявлено о выпуске Copilot для Windows 10, Microsoft заявила, что пересматривает свое решение о прекращении добавления новых функций в старую версию ОС и намеревается внести "дополнительные вложения" в операционную систему. И с наступлением 2024 года можно ожидать появления новых функций в Windows 10.

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Более того, появились данные, что Microsoft снова откроет канал бета-тестирования для Windows 10 для тестировщиков, что наводит на мысль о том, что в операционной системе появятся новые функции, которые должны пройти полный процесс тестирования.