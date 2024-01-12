Возможно Vivo X Fold 3 может лишиться некоторых функций, присутствующих в Pro-версии

Кто ценит легкие телефоны, пока еще не слишком увлечен складными и раскладными моделями. Все дело в том, что раскладушки весят больше.

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Однако, согласно новым данным, это скоро может измениться. Известный информатор из Weibo намекнул на то, что подобное готовит бренд Vivo в мире складных устройств. Отчеты говорят, что титул самого легкого складного смартфона в Китае пока принадлежит Honor Magic V2 с весом 231 грамм. Однако новый Vivo X Fold 3, наследник мощного Vivo X Fold 2, собирается украсть корону и стать самым легким складным гаджетом.

Ожидается, что запуск Vivo X Fold 3 состоится в первом квартале 2024 года. Устройство будет представлено в двух различных вариантах: обычная версия с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и Pro-версия, которая будет оснащена более мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. По слухам, когда телефон разложен, его толщина составит 5 мм, а в сложенном виде 10,5 мм. Ожидается, что вес устройства будет составлять от 220 до 229 граммов.

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Тот же информатор предполагает, что Vivo X Fold 3 может лишиться некоторых функций, присутствующих в Pro-версии. Pro-модель, скорее всего, будет включать эксклюзивные возможности, такие как перископический телеобъектив, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и беспроводная зарядка. Из-за этого версия Pro, скорее всего, будет немного тяжелее обычной версии.