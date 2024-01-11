Также драйвера решают проблему появления "синего экрана смерти" при высокой нагрузке на систему

Компания Intel недавно выпустила свежие драйверы для устройств с операционными системами Windows 10 и Windows 11. Основное назначение обновления состоит в решении ряда проблем, связанных с сетевыми соединениями. В числе этих проблем можно упомянуть появление неприятного "синего экрана смерти" при высокой нагрузке на систему, а также возникновение всплывающего окна с сообщением о невозможности обнаружения WiFi сети при соединении с ней. Новые драйверы также исправляют некоторые другие ошибки, с которыми столкнулись пользователи, например, системные события Windows с кодами 5002 и 5010. В первом случае такое событие возникает из-за проблем с воспроизведением dfs (компонент Microsoft Windows, использующийся для упрощения доступа и управления файлами, физически распределёнными по сети).

реклама

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Системное событие Windows 5010 возникает, когда процесс, отвечающий за приложение, перестает реагировать на запросы пинга. Вышеупомянутые ошибки, как оказалось, проявляются после перехода компьютеров из режима ожидания или после перезагрузки, что происходит достаточно часто. Чтобы избавиться от "синего экрана смерти", можно скачать драйвер Intel Wi-Fi версии 23.20.0 с официального сайта. Эти ошибки не только доставляют неудобства, особенно в случаях, когда синий экран появляется без видимой причины, но и делают устройства более уязвимыми к вирусной атаке.