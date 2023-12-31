Стало известно, что функции искусственного интеллекта будут доступны в следующем году на всех флагманских моделях Motorola, а также на моделях среднего класса Moto G и Razr Plus

В следующем году смартфоны motorola получат значительное преимущество благодаря высокой вычислительной мощности, необходимой для решения задач, связанных с ИИ. Об этом заявил глава отдела мобильных устройств Lenovo china Чэнь Цзинь в своем сообщении на китайской социальной сети Weibo. Возможно, в линейке смартфонов motorola 2024 года будет применен процессор, достаточно мощный для решения задач, связанных с искусственным интеллектом, что может указывать на использование процессора Snapdragon 8 Gen 3 в модели Razr Plus 2024 года.

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Ожидается, что помимо обновления чипсета, Razr Plus (2024) получит существенно пересмотренный дизайн, который будет представлять собой действительно поразительное новшество. В том числе, он получит более крупный внешний дисплей быстрого доступа площадью 3,6 дюйма.

Текущая версия Razr Plus (2023) оснащена процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Однако, если следующая модель Razr Plus сможет эффективно справиться с задачами искусственного интеллекта, возможно потребуется более мощный процессор приложений, например, Snapdragon 8 Gen 3.

Есть предположение, что большая часть текущих характеристик будет сохранена в модели Razr Plus следующего года, включая внутренний OLED-дисплей с разрешением 1080 x 2640 FHD+ и частотой обновления 165 Гц. Телефон также будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

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Чэнь Цзинь заявил, что специальные функции искусственного интеллекта появятся в следующем году на всех флагманских телефонах Motorola, а также в моделях среднего класса Moto G и в модели Razr Plus. Однако стоит отметить, что возможно это относится лишь к китайским версиям этих телефонов.