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10test
Серия Oppo Find X7 порадует геймеров поддержкой 120 кадров в секунду
По последним данным, серия Find X7 будет оптимизирована для популярных многопользовательских онлайн-игр

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Предстоящая серия Oppo Find X7 может быть оптимизирована для поддержки 120 кадров в секунду для максимального удобного игрового процесса.

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Серия Find X7, вероятно, будет выпущена в середине января 2024 года в Китае. Уже просочилось множество деталей, но последняя информация привлекает внимание геймеров. Согласно последним сообщениям, линейка Find X7 будет оптимизирована для популярной многопользовательской онлайн-игры на боевой арене (MOBA) "Honor of Kings" поддерживая частоту кадров 120 в секунду.

Частота кадров имеет решающее значение в играх. Чем выше число кадров в секунду, тем более плавными становятся движения в играх. Более высокая частота кадров делает игровой процесс более захватывающим и приятным, особенно в динамичных играх, таких как шутеры от первого лица или гонки.

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Но для высокой частоты кадров требуется мощная батарея. Для мобильных игр важность частоты кадров ограничена аппаратными возможностями. Более высокая частота кадров может ускорить разряд батареи и вызвать перегрев некоторых устройств.

#oppo #find x7 #honor of kings
Источник: phonearena.com
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