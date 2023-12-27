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Предстоящая серия Oppo Find X7 может быть оптимизирована для поддержки 120 кадров в секунду для максимального удобного игрового процесса.
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Серия Find X7, вероятно, будет выпущена в середине января 2024 года в Китае. Уже просочилось множество деталей, но последняя информация привлекает внимание геймеров. Согласно последним сообщениям, линейка Find X7 будет оптимизирована для популярной многопользовательской онлайн-игры на боевой арене (MOBA) "Honor of Kings" поддерживая частоту кадров 120 в секунду.
Частота кадров имеет решающее значение в играх. Чем выше число кадров в секунду, тем более плавными становятся движения в играх. Более высокая частота кадров делает игровой процесс более захватывающим и приятным, особенно в динамичных играх, таких как шутеры от первого лица или гонки.
Но для высокой частоты кадров требуется мощная батарея. Для мобильных игр важность частоты кадров ограничена аппаратными возможностями. Более высокая частота кадров может ускорить разряд батареи и вызвать перегрев некоторых устройств.