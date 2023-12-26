Особенностью Micron 3500 считается его подключение по четырехканальной шине PCIe Gen4

Твердотельный накопитель Micron 3500 вызвал огромный интерес в техническом сообществе благодаря своим характеристикам. Это устройство памяти, которое было выпущено в декабре 2023 года, совершенно меняет понятие хранения данных и производительности.

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Одной из самых значимых особенностей Micron 3500 является его новаторская NAND-память с 232 слоями, что представляет собой значительный прорыв в развитии твердотельных накопителей. С помощью контроллера Phison E25, Micron 3500 продемонстрировал высокую производительность на различных тестах. Пользователи могут рассчитывать на скорость чтения до 7000 МБ/с и записи 6900 МБ/с.

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Однако, особенностью Micron 3500 считается его подключение по четырехканальной шине PCIe Gen4. Эта возможность обеспечивает высочайшую производительность твердотельного накопителя даже по сравнению с восьмиканальными аналогами.