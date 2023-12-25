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10test
Asus представила первый в мире двухрежимный игровой монитор
Предположительно, для изготовления этого монитора ASUS использовала OLED-панели, поставляемые компанией LG

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Компания ASUS представила свой новый монитор ROG Swift OLED PG32UCDP, дебют которого запланирован на выставке CES 2024. Новинка отличается уникальной способностью переключаться между двумя режимами отображения: разрешение 4K с частотой обновления 240 Гц и Full HD с частотой 480 Гц. Предполагается, что ASUS использовал панель OLED, возможно, поставляемую компанией LG, для создания данного монитора.

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После анонса ASUS, компания LG также вышла на рынок с улучшенными игровыми OLED-мониторами UltraGear. Один из ярких примеров - 32GS95UE, 32-дюймовый OLED-монитор, поддерживающий разрешение 4K при 240 Гц и 1080p при 480 Гц. Этот монитор отличается впечатляющими характеристиками, включая широкую цветовую гамму DCI-P3 (98,5%) и мгновенное время отклика 0,03 мс. В следующем году LG планирует представить еще больше двухрежимных мониторов.

Ранее в этом году ASUS представила монитор ROG Swift OLED PG32UCDM с 31,5-дюймовым OLED-экраном, пиковой яркостью 1000 нит и разрешением 4K при 240 Гц. Вероятно, для создания этого монитора использовалась панель Samsung. Ведущие производители мониторов соревнуются в предложении 32-дюймовых OLED-мониторов с разрешением 4K и частотой 240 Гц, используя как панели LG, так и Samsung.

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Монитор ROG Swift OLED PG32UCDP будет иметь почти безрамочную 32-дюймовую панель и прочную подставку, возможно, с поддержкой DisplayPort 2.1. Хотя цена еще не объявлена, можно предположить, что она будет выше благодаря инновационным технологиям.

#asus #lg #oled-панели #rog swift oled
Источник: gizmochina.com
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