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Вслед за расширением программы самостоятельного ремонта устройств Apple, компания Google выпустила приложение для пользователей смартфонов Pixel. Недавно было представлено приложение Pixel Diagnostic, которое добавляет еще один инструмент в арсенал Google по обслуживанию устройств.
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Приложение Pixel Diagnostic, доступное через приложение "Телефон", изменяет возможности для пользователей, которые хотят исправить неисправности своих устройств до и после ремонта. Это удобный способ обеспечить бесперебойную работу смартфона после ремонта. Помощь Google готова ответить на все ваши вопросы по ремонту, предоставляя обновленные и удобные руководства по ремонту.
Обновленные руководства по ремонту имеют цель помочь как техническим специалистам, так и любителям, оптимизируя процесс и делая его более удобным. Можно легко загрузить руководства по ремонту продуктов Pixel. Приложение охватывает широкий спектр устройств, включая даже более старые модели, такие как Pixel 2, а также расширяет поддержку для Pixel Fold.
В общем, эти программы самостоятельного ремонта смартфонов являются сдвигом в более удобный и экологичный подход в индустрии мобильных устройств. Они расширяют возможности пользователей, сокращают количество электронного мусора и соответствуют целям устойчивого развития, продлевая срок службы смартфонов.