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10test
Как сообщается, планы Apple по созданию модемов 5G могут быть отложены на неопределенный срок
Ранее предполагалось, что iPhone SE 4 станет первым устройством, в котором будет использоваться собственный модемный чип 5G от Apple вместо чипа Qualcomm

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Apple продолжает использовать модемы 5G от Qualcomm в своей текущей линейке iPhone, включая новейшую серию iPhone 15. Согласно недавнему соглашению, это партнерство будет продолжаться до 2026 года. Однако, ранее предполагалось, что iPhone SE 4 станет первым устройством, использующим собственный модемный чип 5G, разработанный Apple, вместо Qualcomm. Но последние слухи указывают на возможные изменения в этих планах.

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Некий источник под ником yeux1122 (через Apple Insider) сообщил о возможном отложении планов Apple по созданию собственного модемного чипа 5G из-за проблем в процессе разработки. Еще один источник информации под ником Tech_Reve подтверждает эту информацию в Twitter, ссылаясь на "множество источников". Несмотря на это, отсутствие конкретики относительно этих источников вызывает сомнения в достоверности информации. Предполагается, что собственный модем возможно будет исключен из будущих моделей iPhone SE 4 и последующих версий устройства, вследствие полного отказа от этой идеи.

По некоторым данным, Apple сейчас занимается оптимизацией инвестиций в свое подразделение по разработке модемов 5G и рабочей силы. Путь компании в разработке собственного модемного чипа 5G был непростым. Сразу после заключения соглашения с Qualcomm, начали появляться сообщения о проблемах, с которыми Apple столкнулась в процессе, включая размер и скорость собственного модема, а также склонность к перегреву.

Изначально Apple планировала представить свой собственный модемный чип 5G в серии iPhone 15, но этот план оказался недостижимым. Позднее цель была изменена на подготовку модемного чипа 5G для серии iPhone 17 в 2025 году. Однако последние отчеты указывают на то, что и эта цель может быть не реализована.

Пять лет назад Apple объявила о своем намерении разработать собственный модем, с помощью найма инженеров в Сан-Диего, городе компании Qualcomm. Это произошло в то время, когда компании вели юридический спор о гонорарах за использование модемов. В 2019 году Apple заключила долгосрочное соглашение с Qualcomm о поставке чипов для модемов 5G iPhone 12. Тем не менее, Apple выразила свое намерение отказаться от этой партнерской связи, и вскоре после этого приобрела подразделение модемов Intel за 1 миллиард долларов.

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Таким образом, если последние слухи подтвердятся, это будет неожиданным поворотом событий, учитывая затраты Apple на этот проект, включая приобретение Intel.

#qualcomm #iphone se 4 #модемный чип 5g
Источник: phonearena.com
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