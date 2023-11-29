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10test
CXMT представила первую в Китае память собственного производства LPDDR5-6400
Выпущена первая в Китае память LPDDR5 DRAM

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Китайская компания по производству памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) представила свою первую линейку устройств памяти LPDDR5, а также два новых продукта, основанных на данной технологии. Ключевой особенностью новых DRAM микросхем, разработанных CXMT, является их доступность на ценовом рынке для смартфонов и других устройств с низким энергопотреблением. Это является значительным достижением, так как Китай стремится к расширению возможностей по производству собственных чипов.

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CXMT успешно начала массовое производство устройств памяти LPDDR5, включающих модели с емкостью до 12 ГБ и скоростью передачи данных 6400 МТ/с. Эти модули обладают встроенным ECC и предлагают производительность и функциональность, сравнимые со стандартными модулями LPDDR5 от таких крупных игроков, как Micron и Samsung. В настоящее время CXMT предлагает производителям смартфонов пакет LPDDR5 DSC объемом 6 ГБ и 12 ГБ.

CXMT стала первой китайской компанией, успешно осуществившей массовое производство памяти LPDD5. В отличие от своих более крупных конкурентов, у CXMT нет передовых технологических процессов, поэтому компания сосредоточена на 12-гигабитных устройствах LPDDR5 среднего размера. Из-за этого они не производят микросхемы LPDDR5X премиум-класса. Однако, компания успела начать массовое производство модулей LPDDR5-6400, что позволяет ей конкурировать за спрос на смартфоны начального и среднего класса. До этого CXMT специализировалась на производстве модулей LPDDR4 и LPDDD4X для бюджетных телефонов.

Бренды Xiaomi и Transsion уже испытали память LPDDR5-6400 от CXMT. Согласно данным IDC, Xiaomi является третьим по величине поставщиком смартфонов в мире, продав 41,5 миллиона телефонов и занимая 13,7% рынка в третьем квартале 2023 года. Компания также производит множество других устройств, которые используют технологию LPDDR.

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CXMT имеет значительные возможности для поставок своих продуктов LPDDR на внутренний рынок, так как ее партнеры Xiaomi и Transsion составляют более 22% поставок смартфонов по объему. В действительности, спрос со стороны этих компаний, скорее всего, превышает возможности CXMT по производству, поэтому вопрос в том, сможет ли компания расширить свои производственные мощности.

#xiaomi #cxmt #lpddr5 dram #transsion #lpddr5-6400
Источник: tomshardware.com
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