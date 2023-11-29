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Китайская компания по производству памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) представила свою первую линейку устройств памяти LPDDR5, а также два новых продукта, основанных на данной технологии. Ключевой особенностью новых DRAM микросхем, разработанных CXMT, является их доступность на ценовом рынке для смартфонов и других устройств с низким энергопотреблением. Это является значительным достижением, так как Китай стремится к расширению возможностей по производству собственных чипов.
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CXMT успешно начала массовое производство устройств памяти LPDDR5, включающих модели с емкостью до 12 ГБ и скоростью передачи данных 6400 МТ/с. Эти модули обладают встроенным ECC и предлагают производительность и функциональность, сравнимые со стандартными модулями LPDDR5 от таких крупных игроков, как Micron и Samsung. В настоящее время CXMT предлагает производителям смартфонов пакет LPDDR5 DSC объемом 6 ГБ и 12 ГБ.
CXMT стала первой китайской компанией, успешно осуществившей массовое производство памяти LPDD5. В отличие от своих более крупных конкурентов, у CXMT нет передовых технологических процессов, поэтому компания сосредоточена на 12-гигабитных устройствах LPDDR5 среднего размера. Из-за этого они не производят микросхемы LPDDR5X премиум-класса. Однако, компания успела начать массовое производство модулей LPDDR5-6400, что позволяет ей конкурировать за спрос на смартфоны начального и среднего класса. До этого CXMT специализировалась на производстве модулей LPDDR4 и LPDDD4X для бюджетных телефонов.
Бренды Xiaomi и Transsion уже испытали память LPDDR5-6400 от CXMT. Согласно данным IDC, Xiaomi является третьим по величине поставщиком смартфонов в мире, продав 41,5 миллиона телефонов и занимая 13,7% рынка в третьем квартале 2023 года. Компания также производит множество других устройств, которые используют технологию LPDDR.
CXMT имеет значительные возможности для поставок своих продуктов LPDDR на внутренний рынок, так как ее партнеры Xiaomi и Transsion составляют более 22% поставок смартфонов по объему. В действительности, спрос со стороны этих компаний, скорее всего, превышает возможности CXMT по производству, поэтому вопрос в том, сможет ли компания расширить свои производственные мощности.