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10test
Стало известно, что Skull and Bones будет представлен 16 февраля 2024 года
Официальная презентация состоится на мероприятии The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря

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Два с половиной месяца осталось для ожидаемого анонса пиратской многопользовательской игры с открытым миром, известной как Skull and Bones. Еще несколько часов назад слухи о предстоящем дебюте распространились через сайт Insider Gaming, который ссылается на тайные источники, и эти же источники подтверждают наличие премиального издания.

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Это премиальное издание стоит на 1300 рублей дороже. Тем, кто решит приобрести данную версию, получат три дня раннего доступа, что позволит им начать свое морское путешествие уже с 13 февраля 2024 года, а не со стандартной даты запуска, назначенной на 16 февраля 2024 года. Официальная презентация состоится на мероприятии The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря.

Skull and Bones - это одна из самых проблемных игр, появившихся на протяжении последнего десятилетия. С самого начала она задумывалась как сетевая игра о морских пиратах и была представлена в 2013 году после презентации Assassin's Creed IV: Black Flag. Игра разработана командой студии Ubisoft Singapore и является их первым крупным проектом. 

Громкое объявление о разработке Skull and Bones состоялось на выставке E3 2017; релиз планировался на осень 2018 года. Однако все пошло не по плану. В 2020 году Ubisoft Singapore объявила о начале работ над новой концепцией проекта и попросила фанатов ожидать его презентации до 2021 года.

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Как результат, в 2022 году произошла утечка альфа-версии игры. Затем релиз снова был задержан до весны 2023 года и даже данный срок не был соблюден.

#ubisoft #skull and bones #the game awards 2023
Источник: wccftech.com
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