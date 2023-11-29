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10test
Infinix Smart 8 HD получит динамическую островную функцию Apple под названием Magic Ring
В своем последнем пресс-релизе Infinix рассказывает о функциональности Magic Ring

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Несколько дней перед официальным дебютом компания Transsion Holdings, владеющая Infinix, подтвердила в пресс-релизе наличие Magic Ring смартфона Infinix Smart 8 HD. Magic Ring представляет собой черную полосу в форме таблетки, в которой расположен вырез для камеры-селфи. Таким образом, Infinix Smart 8 HD вполне оправдывает своё название. Он будет иметь множество аналогичных функций в сравнении с Dynamic Island от Apple и Mini Capsule от Realme. Стоит отметить, что Infinix Smart 8 HD будет находиться в одной модельной линейке с моделью Smart 8, уже представленной ранее в этом месяце.

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В своём последнем пресс-релизе компания Infinix рассказала о возможностях Magic Ring, которыми будет обладать Infinix Smart 8 HD. Эта функция представляет собой анимацию, рядом с фронтальной камерой смартфона.

Она позволит владельцу смартфона видеть наличие уведомлений. Помимо этого, Magic Ring сможет отображать в реальном времени такую информацию, как напоминания о зарядке, управление вызовами.

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Magic Ring похожа на функцию Dynamic Island, которая доступна на iPhone 15 и iPhone 14 Pro. Realme также представила аналогичную функцию под названием Mini Capsule на своём смартфоне Realme C55, которая показывает статус зарядки телефона. Infinix Smart 8 HD, как утверждается, будет первым смартфоном в бюджетном ценовом сегменте с функцией Magic Ring.

#infinix smart 8 hd #magic ring
Источник: gadgets360.com
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