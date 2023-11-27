Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Высокий спрос со стороны китайских производителей микросхем вызывает дефицит важного элемента
Toppan, Photonics и Dai Nippon Printing изо всех сил пытаются удовлетворить спрос на фотомаски

реклама

В последнее время мировая полупроводниковая индустрия столкнулась с серьезными проблемами в отношении поставок компонентов для упаковки микросхем. Несмотря на общее замедление экономического роста, постоянный дефицит фотомасок, которые играют решающую роль в производстве микросхем, оказывает на нее серьезное воздействие. Основной причиной такой ситуации является высокий спрос со стороны китайских компаний-разработчиков микросхем, который стал заметно возрастать из-за санкций, налагаемых США на производство микросхем в Китае.

реклама

Лидирующие производители фотомасок, такие как Toppan, Photronics и Dai Nippon Printing, работают на предельной мощности, чтобы удовлетворить потребности различных китайских компаний. Тем не менее, предложение по-прежнему остается недостаточным, что приводит к срочным заказам по высоким ценам.

Ключевым компонентом процесса производства микросхем являются фотомаски, которые используются для переноса схемы на кремниевые пластины при литографии. Они представляют собой прозрачные куски кварца с нанесенным на них рисунком дизайна микросхемы и функционируют аналогично трафарету. Проходя сквозь маску, свет вытравливает рисунок на пластине, создавая миллиарды трехмерных транзисторов, из которых состоит современный микрочип.

Основной причиной роста спроса на фотомаски является быстрый рост китайских полупроводниковых компаний. За последний год число таких компаний в Китае выросло до 3 243, что в значительной степени объясняется влиянием санкций США. 

Недостаток фотомасок также продиктован последними технологическими достижениями в процессе производства микросхем. Внедрение китайской компанией SMIC второго поколения техпроцесса глубокого ультрафиолетового лучевого излучения с длиной волны 7 нм вызвало увеличение спроса на фотомаски, поскольку этот процесс опирается на мультипаттернинг, который предполагает многократное освещение одного слоя для создания мельчайших элементов на подложке. Компания SMIC производит сложные процессоры с использованием 7-нм технологии, например, процессор HiSilicon Kirin 9000S, разработанный компанией Huawei. Помимо этого, фотомаски становятся все более сложными по мере перехода к полупроводниковым устройствам с более мелкими узлами.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Несмотря на усилия компаний, таких как Toppan, по расширению производственных мощностей во всем мире, отраслевые эксперты прогнозируют, что увеличение мощностей будет недостаточным для удовлетворения растущего спроса. Ожидается, что такой дисбаланс между спросом и предложением приведет к повышению цен на фотомаски в следующем году. 

#hisilicon kirin 9000s #dai nippon printing #photonics #toppan
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Фотографии китайского процессора HiSilicon Kirin 9000s производства Huawei озадачили экспертов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
36
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
7
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
6
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
3
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Sony PlayStation может обанкротиться
9
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
1
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
+
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Китай начинает строительство подводного дата-центра с производительностью, равной 6 млн. ПК
5
Некоторые фанаты GTA не уверены, что в предстоящем трейлере Rockstar Games покажут GTA 6
1
Швейцарские ученые предложили новый метод прогнозирования землетрясений и цунами
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6
NASA: Высадка на Луне становится сложным вызовом
3
Семейный кроссовер с мотором Volvo и 7 местами скоро появится в России
+

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
62
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
164
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
16
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
109
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
1
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
30
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Сергеев
00:40
Поясняю, в 4к с DLSS качество картинка будет лучше чем в 2к натив.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
32Влад32
00:34
Боюсь, все это плохо кончится.
Германия намерена достать химоружие Гитлера со дна Балтийского моря
Za9c
00:28
Нвидия отчиталась, что доходы от ии ей принесли в 5 раз больше чем игровые. Так что надеяться на что-то годное в 50** видяхах я бы не стал. Будет дорого, по характеристикам чуть лучше. АМД так слилась...
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
Дмитрий Сергеев
00:26
Даже 4070 вывозит RT overdrive с DLSS+FG в 2к = 60фпс
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Тимур Резванов
00:26
13700к 4090 64 ddr5 смотрят на эту сборку как на калькулятор. Шучу ) мой бюджет был выше просто.
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
Тимур Резванов
00:22
Что в нем топового? Он до Ak620 ag620 с его 250 ватт тепла не тянет, а стоит ....
Thermalright Peerless Assassin 120 стал лучшим процессорным кулером 2023 года
REY_B_
00:20
Аналитики с Уолл-стрит в глубокой дупе. Но они даже этого не замечают....
Аналитики с Уолл-стрит уверены в падении Tesla в сфере электромобилей
Eaec
00:19
у вас ус отклеился
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
Дмитрий Сергеев
00:18
При чем в ДНС, сейчас, самая дешевая 4070 стоит дешевле на 5к самой дешевой 7800ХТ.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Дмитрий Сергеев
00:14
Хз, у меня по dp подключена 4070Ti, до нее 3070 была, разницы не увидел при переключении 0-255 и 16-255.
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем