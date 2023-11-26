Плата расширения MSI с интерфейсом USB4 обеспечивает молниеносную передачу данных, превосходящую производительность Thunderbolt 4

MSI недавно выпустила свою последнюю материнскую плату Z790 MAX, которая оснащена новейшей платой USB4 Add-In-Card для высокоскоростной передачи данных.

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Стандарт USB4 был представлен в 2019 году и совместим со спецификациями USB3, TB3 и TB4. Этот интерфейс широко используется в различных материнских платах ПК, ноутбуков, а также портативных игровых ПК и устройств хранения данных. Карты AIC или платы расширения также могут использоваться с USB4 для дополнительных возможностей подключения к портам ввода-вывода.

MSI выбрала контроллер ASMedia ASM424X для своего новейшего USB4 AIC, который поставляется вместе с материнскими платами серии Z790 MAX. USB4 AIC не продается отдельно, но входит в комплект поставки материнской платы MSI MPG Z790 CARBON MAX WIFI.

USB4 Add-In-Card включает в себя два порта USB 4.0 Type-C, два порта DP 1.4 и обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, а также поддерживает зарядку от сети мощностью 100 Вт. В комплекте имеется 6-контактный разъем дополнительного питания 100WPD. Карта также имеет интерфейс PCIe 4.0 x4 и поддерживает интерфейс Thunderbolt 4, который работает по интерфейсу 3.0 x4.

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В тестах производительности с использованием MSI PD100W USB4 AIC, установленной на материнской плате MSI MPG Z790 Carbon MAX WIFI с твердотельным накопителем Samsung 980 M.2, подключенным через внешний корпус с помощью ASM2464PD, была достигнута скорость передачи данных до 3745 МБ/с. Карта также показала исключительные результаты в тестах Benchlife. Это превосходит пиковую скорость передачи данных 3000 МБ/с, достигаемую с использованием интерфейсов Thunderbolt 4.