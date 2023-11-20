По прогнозам TrendForce, в 2024 году глобальная экономика будет испытывать трудности, но крупные компании продолжат развиваться за счет своих сильных сторон

Исследовательская компания TrendForce опубликовала отчет о мировых поставках твердотельных накопителей, в котором сообщается о сокращении поставок SSD в 2022 году на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. Отчет также содержит информацию о конкуренции между ведущими брендами и причинах снижения объемов поставок.

реклама

Согласно отчету, проблемы спроса и предложения, с которыми сталкивалась отрасль SSD, в основном были решены в прошлом году. Так, проблема с ограничением поставок контроллеров SSD была разрешена, а поставки флэш-памяти NAND прошли без проблем. Несмотря на это, TrendForce ожидает, что в 2024 году будет поставлено 114 млн. твердотельных накопителей.

Что касается причин снижения поставок SSD, отчет не дает прямого ответа, но упоминает о трудностях, с которыми сталкивается мировая экономика в связи с пандемией, инфляцией, увольнениями и военными действиями между Россией и Украиной.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Отчет также отмечает рост доли рынка пяти ведущих брендов SSD с 53% до 59% за период с 2021 по 2022 год. Компания Kingston особенно выделяется, контролируя треть рынка. TrendForce предсказывает, что в 2024 году мировая экономика будет испытывать трудности, а крупные компании продолжат использовать свои силы для роста. Однако китайские поставщики NAND и контроллеров могут заполнить пробелы на рынке.