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10test
Поставки твердотельных накопителей в мире в прошлом году сократились более чем на 10%
По прогнозам TrendForce, в 2024 году глобальная экономика будет испытывать трудности, но крупные компании продолжат развиваться за счет своих сильных сторон

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Исследовательская компания TrendForce опубликовала отчет о мировых поставках твердотельных накопителей, в котором сообщается о сокращении поставок SSD в 2022 году на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. Отчет также содержит информацию о конкуренции между ведущими брендами и причинах снижения объемов поставок.

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Согласно отчету, проблемы спроса и предложения, с которыми сталкивалась отрасль SSD, в основном были решены в прошлом году. Так, проблема с ограничением поставок контроллеров SSD была разрешена, а поставки флэш-памяти NAND прошли без проблем. Несмотря на это, TrendForce ожидает, что в 2024 году будет поставлено 114 млн. твердотельных накопителей.

Что касается причин снижения поставок SSD, отчет не дает прямого ответа, но упоминает о трудностях, с которыми сталкивается мировая экономика в связи с пандемией, инфляцией, увольнениями и военными действиями между Россией и Украиной.

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Отчет также отмечает рост доли рынка пяти ведущих брендов SSD с 53% до 59% за период с 2021 по 2022 год. Компания Kingston особенно выделяется, контролируя треть рынка. TrendForce предсказывает, что в 2024 году мировая экономика будет испытывать трудности, а крупные компании продолжат использовать свои силы для роста. Однако китайские поставщики NAND и контроллеров могут заполнить пробелы на рынке.

#ssd #kingston #trendforce
Источник: tomshardware.com
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