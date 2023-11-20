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Исследовательская компания TrendForce опубликовала отчет о мировых поставках твердотельных накопителей, в котором сообщается о сокращении поставок SSD в 2022 году на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. Отчет также содержит информацию о конкуренции между ведущими брендами и причинах снижения объемов поставок.
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Согласно отчету, проблемы спроса и предложения, с которыми сталкивалась отрасль SSD, в основном были решены в прошлом году. Так, проблема с ограничением поставок контроллеров SSD была разрешена, а поставки флэш-памяти NAND прошли без проблем. Несмотря на это, TrendForce ожидает, что в 2024 году будет поставлено 114 млн. твердотельных накопителей.
Что касается причин снижения поставок SSD, отчет не дает прямого ответа, но упоминает о трудностях, с которыми сталкивается мировая экономика в связи с пандемией, инфляцией, увольнениями и военными действиями между Россией и Украиной.
Отчет также отмечает рост доли рынка пяти ведущих брендов SSD с 53% до 59% за период с 2021 по 2022 год. Компания Kingston особенно выделяется, контролируя треть рынка. TrendForce предсказывает, что в 2024 году мировая экономика будет испытывать трудности, а крупные компании продолжат использовать свои силы для роста. Однако китайские поставщики NAND и контроллеров могут заполнить пробелы на рынке.