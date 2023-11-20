Тестируется возможность удаления или замены фона

Пользователи Windows 11 смогут убирать или заменять фон на своих фотографиях с помощью новой функции, представленной в последней тестируемой версии приложения "Фото".

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Microsoft сделала процесс очень простым: чтобы удалить фон, достаточно нажать на соответствующую кнопку, и фон исчезнет. Затем можно скопировать сохраненный передний объект в буфер обмена и вставить его в любое другое место, или просто сохранить изображение без изменений. Кроме этого, с помощью кнопки замены есть возможность удалить фон или заменить его сплошным цветом. Цвет возможно выбрать с помощью простой палитры.

Как стало известно из блога Microsoft, в обновленном приложении "Фото" также добавлена функция легкого обмена снимками, сохраненными в OneDrive. При помощи щелчка правой кнопкой мыши на фотографии, можно выбрать возможность отправить ссылку на электронную почту или сделать копию ссылки в буфер обмена для вставки ее в нужное место.

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Microsoft также отмечает, что были произведены обновления улучшающие производительность и стабильность приложения в функциональности показа слайд-шоу и доработана навигация во вкладках при перемещении файлов. Все эти обновления входят в версию приложения "Фото" с номером 2023.11110.8002.0.