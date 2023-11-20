Samsung демонстрирует серьезное аппаратное превосходство на проходящем в Лас-Вегасе этапе гонок Формулы-1

Samsung - непререкаемый лидер в области разработки дисплеев, и мы неоднократно свидетельствовали тому, как компания творит настоящие чудеса, создавая впечатляющие дисплеи для различных гаджетов, включая смартфоны.

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Samsung объявил о том, что впервые в мире доставил систему светодиодной вывески, высота которой составляет 150 метров, на Формулу 1 в Лас-Вегасе. Южнокорейский гигант установил вывеску F1 на высоте 1000 футов над гоночной трассой Формулы 1. Этот монументальный и величественный объект способен покорить сердца не только гонщиков, но и любого прохожего, ведь его яркость и масштабность видны издалека.

По информации, предоставленной компанией Samsung, для создания этой огромной вывески было использовано 25 000 светодиодных модулей. Samsung также заявляет, что этот дисплей задуман для того, чтобы вызывать восторг и удивление. И можно с уверенностью сказать, что компания добилась своей цели. Более того, этот дисплей способен предоставить зрителям незабываемые эмоции и впечатления.

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В дополнение к этому, Samsung установила на трибуны три светодиодных дисплея Samsung площадью 87 квадратных метров с общим количеством пикселей более 1,2 миллиона. Все это сделано с целью обеспечить замечательное времяпрепровождение всем гостям мероприятия. А особенно поражает тот факт, что эти установленные компанией дисплеи обладают самой новой технологией HDR10+ и обеспечивают яркость свыше 8000 нит.