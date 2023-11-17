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Официальная информация о Grand Theft Auto 6 пока не опубликована, однако преданные фанаты составили преждевременную карту игры на основе утечек, появившихся в сети. Согласно этой карте, следующая часть серии будет втрое превышать размеры карты предыдущей игры.
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Карта, созданная сообществом GTA Mapping и опубликованная, основана на расчетах расстояний между указанными координатами, полученных из утечек.
Одним из особых фактов является то, что расстояние между Vice City и Port Gellhorn примерно равно длине всей карты Grand Theft Auto V. Это позволяет предположить, что в следующей части игры карта будет значительно больше, чем у предшественницы.
Хотя официальный анонс Grand Theft Auto 6 еще не состоялся, ждать его осталось недолго, так как уже в следующем месяце будет выпущен новый трейлер. Стоит отметить, что одно только объявление о выходе трейлера стало самым популярным игровым постом в социальных сетях на сегодняшний день. Можно только представить, какими будут восторженные отклики фанатов серии на сам трейлер.