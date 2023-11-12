Сообщается, что в бета-версии iOS 17.2 содержится внутренний код, который позволяет получить разрешение на установку неизвестных приложений

Компания Apple всегда не поддерживала возможность загружать на iPhone приложения с неизвестного источника. В то время как Google позволяет пользователям Android выполнять это, Apple предпочитает ограничить такую возможность. Apple аргументирует, что приложения, установленные из сторонних магазинов приложений на iPhone, могут содержать вредоносное ПО или иметь проблемы с безопасностью. В связи с невозможностью Apple проверять приложения, загруженные не из App Store, компания решила просто запретить такую возможность.

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Еще одна причина, по которой Apple не разрешает подобную загрузку на iPhone, заключается в том, что разработчики не могут размещать свои приложения для iOS в сторонних магазинах приложений, чтобы избежать платы Apple, равной 30% от доходов, полученных от продажи приложений.

Поскольку App Store является единственным официальным магазином приложений для iOS, так называемый "налог Apple" невозможно избежать.

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Известно, что в бета-версии iOS 17.2 обнаружен внутренний код, который позволяет получать разрешение на установку неизвестных приложений. С помощью этого разработчики смогут создать собственные магазины приложений для iOS. Код также содержит ограничение по региону, которое позволит Apple ограничить неизвестную загрузку в определенных странах. Это имеет смысл, если Apple будет вынуждена разрешить неизвестную загрузку из-за требований DMA.