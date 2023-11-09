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10test
Apple планирует переосмыслить Siri с помощью искусственного интеллекта на устройстве для iPhone 16
Apple может анонсировать новое поколение ассистента Siri на мероприятии WWDC 2024

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Информация об усовершенствованной Siri поступила от известного инсайдера Revegnus. Согласно его утверждениям, "Apple на данный момент использует LLM [large language model - большую языковую модель] для полного переосмысления Siri в нового виртуального помощника и ожидается, что анонс будет на WWDC 2024".

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По слухам, Apple планирует превратить Siri "в самое мощное приложение Apple с искусственным интеллектом" и намерена сделать его стандартным для iPhone 16 и последующих моделей. Это позволяет предположить, что для работы нового поколения Siri потребуется новое специализированное оборудование, что может сделать самые старые модели iPhone непригодными для использования его самых мощных функций.

Текущие модели iPhone, например, iPhone 15 Pro, уже оснащены мощными процессорами A17 Pro, которые могут выполнять некоторые задачи на основе искусственного интеллекта. Например, в скором времени в iOS 17 появится приложение "Журнал", которое будет использовать машинное обучение на устройстве для предложения персонализированных и вдохновляющих пользователя записей в журнале.

Однако, по новым слухам, Apple планирует значительно улучшить Siri, придав ему более широкий функционал. Это также подтверждается сообщениями Samsung о Galaxy AI, которые показывают то, что искусственный интеллект на устройствах станет главным полем битвы смартфонов в 2024 году.

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Samsung только что представила встроенный ИИ под названием Gauss и заявила, что новая функция "AI Live Translate Call" вскоре предоставит пользователям новейших телефонов Galaxy AI персонального переводчика. Эта функция будет интегрирована в функцию звонков совместимого телефона и по всей видимости, предоставит аудио- и текстовые переводы в режиме реального времени.

#apple #искуственный интелект #siri #iphone 16
Источник: techradar.com
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