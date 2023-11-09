Хорошие новости для поклонников Windows 10, жаждущих получить искусственный интеллект

Компания Microsoft намерена добавить свой проект искусственного интеллекта Copilot в операционную систему Windows 10, чтобы привлечь максимальное число пользователей. По информации Windows Central, Microsoft Copilot появится в операционной системы через предстоящее обновление.

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Несмотря на то, что Windows 10 была выпущена в июле 2015 года и заменена новой версией в октябре 2021 года, число ее пользователей по всему миру превышает миллиард человек, что делает ее огромной потенциальной базой для Microsoft Copilot.

Источники Windows Central сообщили, что, как и в Windows 11, в Windows 10 для Microsoft Copilot будет добавлена новая кнопка на панели задач. Таким образом, пользователи смогут быстро запускать инструмент на базе искусственного интеллекта, который предоставляет широкий спектр услуг - от помощи в написании электронных писем до рекомендаций по просмотру телепередач.

Ожидается, что функциональность Copilot в Windows 10 и 11 будет в основном одинаковой, включая совместимость плагинов с обеими версиями, что будет полезно для пользователей, обновляющих свои устройства.

Этот шаг также содействует привлечению разработчиков к Copilot, поскольку потенциальная база пользователей, превышающая миллиард человек, может оказаться привлекательной.

Дата запуска в Windows 10 Copilot пока не установлена, но, судя по крайне положительной реакции на запуск данного инструмента в Windows 11, предполагается, что пользователям не придется долго ждать.

Этот шаг следует за общим выпуском Microsoft 365 Copilot, в рамках которого искусственный интеллект встроен в такие популярные офисные программы, как Word, Excel и PowerPoint.

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