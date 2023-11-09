Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Microsoft внедряет Copilot в Windows 10 в новом обновлении
Хорошие новости для поклонников Windows 10, жаждущих получить искусственный интеллект

реклама

Компания Microsoft намерена добавить свой проект искусственного интеллекта Copilot в операционную систему Windows 10, чтобы привлечь максимальное число пользователей. По информации Windows Central, Microsoft Copilot появится в операционной системы через предстоящее обновление.

реклама

Несмотря на то, что Windows 10 была выпущена в июле 2015 года и заменена новой версией в октябре 2021 года, число ее пользователей по всему миру превышает миллиард человек, что делает ее огромной потенциальной базой для Microsoft Copilot.

Источники Windows Central сообщили, что, как и в Windows 11, в Windows 10 для Microsoft Copilot будет добавлена новая кнопка на панели задач. Таким образом, пользователи смогут быстро запускать инструмент на базе искусственного интеллекта, который предоставляет широкий спектр услуг - от помощи в написании электронных писем до рекомендаций по просмотру телепередач.

Ожидается, что функциональность Copilot в Windows 10 и 11 будет в основном одинаковой, включая совместимость плагинов с обеими версиями, что будет полезно для пользователей, обновляющих свои устройства.

Этот шаг также содействует привлечению разработчиков к Copilot, поскольку потенциальная база пользователей, превышающая миллиард человек, может оказаться привлекательной.

Дата запуска в Windows 10 Copilot пока не установлена, но, судя по крайне положительной реакции на запуск данного инструмента в Windows 11, предполагается, что пользователям не придется долго ждать.

Этот шаг следует за общим выпуском Microsoft 365 Copilot, в рамках которого искусственный интеллект встроен в такие популярные офисные программы, как Word, Excel и PowerPoint.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#microsoft #windows 10 #copilot
Источник: techradar.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Комиссии в экосистеме биткоина достигли 6-месячного экстремума
1
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
12
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
4
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
2
КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
1
Как отключить опцию прослушивания ваших разговоров в Яндекс Алиса и Google Assistant
+
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
14
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
1
Съемки приквела "Игры Престолов" сериала "Рыцарь Семи Королевств" начнутся весной 2024 года
4
На видео показали, как Cybertruck пытается проехать по грунтовой дороге
1
Альтернатива файлового проводника Windows 11 получила серьезное обновление
+
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
+
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
1
DXOMARK опубликовал рейтинг телефонов с лучшими камерами в мире
+
В РФ начали активно выращивать мискантус – как заморское растение будет спасать российские леса
3
Google будет маркировать Android-приложения, прошедшие независимую проверку безопасности
+
Новый инструмент Canon для производства пластин может изменить рынок оборудования
+

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
+
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
23
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Краткий обзор игры "The Invincible"
9
История одного НЕ корпуса
41
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
19
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
6
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
3

Сейчас обсуждают

U-58 U58
17:24
Вообще-то они сразу числились разными. Кстати, телефоны до сих пор вполне мощные (без натяжек) и тот факт, что Сяо их "списывает", несколько удручает.
33 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат новую HyperOS на AOSP
Вассисуалий Лоханкин
17:19
Самый умный долбоёб, да?
Предполагаемые смартфоны Honor 100, 100 Pro получили сертификацию 3C с зарядкой мощностью 100 Вт
Александр Высоких
17:09
Откройте мир возможностей с ChatGPT 4.5. Turbo с базой данных 2023 года на https://sprosiii.ru/! 🌏 Без VPN и подменных номеров, наш сервис предлагает удобный доступ к инструментам на основе искусстве...
OpenAI анонсировала свой самый продвинутый искусственный интеллект - GPT-4 Turbo
Alex-IT
17:09
Переживает за родину свою, которую уже запад выкупить успел, а украинцы непонятно за что воюют. Денег нет, земли нет, промышленности нет...
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
17:08
Интересная версия, но маловероятная)))
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
17:07
Напишите тогда что-то умное, раз умнее)
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Skyten
17:06
Развод адептов огрызка и не чего более.
Себестоимость iPhone 15 Pro Max составляет всего $558, а реальная цена – $1 199
Alex-IT
17:06
А там Меркав нету и прессы меньше.
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
17:06
Это точно, у них вся статистика подправленная, как выборы в некоторых странах))
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
17:05
Евреям нельзя верить, они когда пишут о сотне+ погибших, показывают видео с места событий, где и десятка тел нету... Плакаться и скрывать свою некомпетентность они хорошо умеют.
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем