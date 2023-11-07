Если Apple удастся сделать со своими батареями то, что она уже сделала с процессорами, то iPhone 17 сможет значительно превзойти своих предшественников по времени работы без подзарядки

Apple уже продемонстрировала всему миру свои невероятные возможности в разработке собственных чипов, и теперь компания готовит свою собственную технологию аккумуляторов.

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По появившейся информации, Apple начала разрабатывать свою технологию аккумуляторов еще в 2018 году, и теперь она находится на последних этапах подготовки к выходу на рынок. Ожидается, что в 2025 году это новое поколение аккумуляторов появится в одном или нескольких устройствах Apple.

Долгосрочный проект затрагивает абсолютно все аспекты разработки аккумуляторов, включая создание новых материалов. Исследования новых материалов позволили значительно улучшить ключевые характеристики аккумуляторов: плотность энергии, мощность и стабильность работы.

Apple также экспериментирует с использованием углеродных нанотрубок для повышения производительности и заменой графита на кремний, что позволяет увеличить емкость аккумулятора и ускорить процесс зарядки. Это особенно важно в свете того, что Китай в настоящее время ограничивает экспорт графита.

Если существующие батареи позволяют 14-дюймовому MacBook Pro M3 Pro работать до 30 часов без подзарядки, то можно только представить, насколько высокими станут пределы автономной работы новых, собственноручно разработанных Apple аккумуляторов. В качестве альтернативы Apple может минимизировать размер батареи, не отказываясь от 30-часовой автономности.

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Срок работы iPhone 15 в автономном режиме не будет существенно отличаться от предыдущих моделей и вероятнее всего, то же самое ожидается от iPhone 16. Однако, если Apple успеет представить новый аккумулятор в 2025 году, то iPhone 17 сможет значительно превзойти своих предшественников по времени работы без подзарядки - это будет настоящим прорывом в сфере автономных телефонов высокого класса.