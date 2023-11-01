Слухи о том, что так называемый MIX Flip будет представлен в 2024 году, вновь подтвердились на этой неделе

Разработка конкурента Galaxy Z Flip от Xiaomi началась в июне, и предположительно, будет завершена в первом квартале 2024 года. В одном из предыдущих отчетов компании также говорилось о разработке четвертого поколения складного телефона Xiaomi, который, скорее всего, будет представлен в следующем году наряду с первым складным телефоном в стиле флип в истории компании.

реклама

На этой неделе слухи о подтверждении выпуска так называемого MIX Flip в 2024 году снова подтвердились.

Однако MIX Fold 4, судя по всему, не будет выпущен к этому времени, согласно последней информации, опубликованной на китайском сайте микроблогов Weibo.

Также было подтверждено, что оба складных смартфона Xiaomi будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8-й серии.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако пока неясно, выберет ли китайская компания самый последний чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 вместо предыдущей версии.