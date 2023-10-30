Безопасность iPhone, возможно, оказалась не такой надежной, как было обещано

В рамках выпуска обновления iOS 17.1, компания Apple внесла исправление для функции Private Wi-Fi Address, что, наконец-то, позволит iPhone работать правильно. С момента появления этой функции три года назад, она работала неадекватно.

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В 2020 году функция Private Wi-Fi Address была добавлена в iOS 14. Ее цель заключается в том, чтобы во время подключения к Wi-Fi, MAC-адрес iPhone скрывался за другим набором цифр.

Настоящий MAC-адрес телефона оставался невидимым, тем самым не давал возможности потенциальным злоумышленникам отследить вас.

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По крайней мере, так было запланировано. Но недавно команда экспертов по кибербезопасности опубликовала видеоролик на YouTube, в котором продемонстрировала, что настоящий MAC-адрес можно найти, зная, где именно искать.