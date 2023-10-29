После 13-го поколения Raptor Lake компания Intel возможно выпустит на мобильный рынок обновленную архитектуру 14-го поколения, а не сразу перейдет к Meteor Lake

Согласно появившимся данным, Asus готовит новую версию своего игрового ноутбука ROG SCAR 16 с процессором Core i9-14900HX от Intel. Технические характеристики данного чипа пока неизвестны, однако предполагается, что он будет подобен настольным процессорам Intel Raptor Lake Refresh.

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Последние утечки, связанные с мобильными вариантами процессоров Intel 14-го поколения, усиливают вероятность их реального появления. Если это действительно так, то это означает, что Intel планирует выпустить обновленную архитектуру 14-го поколения на рынок мобильных устройств, а не сразу переходить к Meteor Lake после 13-го поколения Raptor Lake.

Если в мобильных процессорах Intel 14-го поколения будет сохранена философия, применяемая в настольных моделях, то ожидается, что тактовые частоты i9-14900HX будут немного выше, чем у i9-13900HX. Это будет касаться как ядер P, так и E, а также базовых и ускоренных тактовых частот для каждого из них. Таким образом, тактовая частота i9-14900HX может достигать 5,6 ГГц, что сопоставимо с флагманским процессором предыдущего поколения i9-13980HX.

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Asus - не единственная компания, которая, по слухам, будет использовать новые мобильные процессоры Intel Raptor Lake Refresh. Стало известно, что Lenovo также готовит к выпуску обновленную серию ноутбуков Legion 9 с процессором i9-14900HX. Кроме того, замечены игровые ноутбуки Legion 7 и Legion 5, оснащенные процессорами Core i7-14700HX и i7-14650HX Raptor Lake Refresh.