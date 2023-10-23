Новый графический процессор Adreno 750 на 50 % лучше, чем его предшественник Adreno 740, используемый в S23

Согласно появившейся информации, следующие модели Samsung Galaxy S24 серии будут оснащены процессорами Snapdragon и Exynos, однако только американские пользователи смогут выбрать устройство на базе Snapdragon 8 Gen 3. В свете этого, все больше внимания уделяется предстоящей презентации нового лидирующего мобильного процессора от Qualcomm, которая запланирована на 24 октября. В результате утечки информации стали известны технические характеристики данного процессора.

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Новый Snapdragon 8 Gen 3 обладает рядом интересных особенностей, которые делают его превосходным в сравнении с предыдущей моделью Snapdragon 8 Gen 2. В частности, улучшенные ядра процессора обещают более высокую мощность, а новый графический процессор Adreno 750 на 50% превосходит своего предшественника Adreno 740, который используется в S23.

Новый процессор будет иметь 64-разрядную архитектуру и базироваться на техпроцессе второго поколения с показателем 4 нм. Он будет состоять из ядра Qualcomm Kryo CPU Prime с тактовой частотой до 3,3 ГГц, пяти высокопроизводительных ядер с тактовой частотой до 3,2 ГГц и двух эффективных ядер с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Помимо этого, процессор обещает лучшую производительность и меньший расход энергии, а графический ускоритель Adreno 750 станет на 50% быстрее. Также новый процессор будет оснащен новым модемом Qualcomm X75 со скоростью до 10 Гбит/с.

Если в предыдущей модели Galaxy было одно пиковое, четыре средних и три простых ядра для выполнения повседневных задач, то Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь пять средних ядер, способных работать на частоте свыше 3 ГГц. Это позволит более равномерно распределить мощность процессора, обеспечивая стабильную работу. Также следует отметить, что новый процессор будет построен на испытанном 4-нм техпроцессе второго поколения, что гарантирует его стабильность работы.

Характеристики Adreno 750 вызывают интерес. Он обладает аппаратным ускорением трассировки лучей в реальном времени с глобальным освещением, поддержкой системы глобального освещения и отражений Unreal Engine 5 Lumen, игровым суперразрешением Snapdragon, ускорителем постобработки Snapdragon Game, возможностью проигрывания игр в HDR с глубиной цвета 10 бит и поддержкой различных кодеков воспроизведения HDR.

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Qualcomm также сообщает, что Snapdragon 8 Gen 3 будет первым чипсетом, поддерживающим "мультимодальные генеративные модели ИИ". Компания так же утверждает, что процессор на 98% быстрее и на 40% эффективнее по сравнению с предыдущим поколением.