Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Утечка списка спецификаций Snapdragon 8 Gen 3 раскрывает характеристики процессора Galaxy S24
Новый графический процессор Adreno 750 на 50 % лучше, чем его предшественник Adreno 740, используемый в S23

реклама

Согласно появившейся информации, следующие модели Samsung Galaxy S24 серии будут оснащены процессорами Snapdragon и Exynos, однако только американские пользователи смогут выбрать устройство на базе Snapdragon 8 Gen 3. В свете этого, все больше внимания уделяется предстоящей презентации нового лидирующего мобильного процессора от Qualcomm, которая запланирована на 24 октября. В результате утечки информации стали известны технические характеристики данного процессора.

реклама

Новый Snapdragon 8 Gen 3 обладает рядом интересных особенностей, которые делают его превосходным в сравнении с предыдущей моделью Snapdragon 8 Gen 2. В частности, улучшенные ядра процессора обещают более высокую мощность, а новый графический процессор Adreno 750 на 50% превосходит своего предшественника Adreno 740, который используется в S23. 

Новый процессор будет иметь 64-разрядную архитектуру и базироваться на техпроцессе второго поколения с показателем 4 нм. Он будет состоять из ядра Qualcomm Kryo CPU Prime с тактовой частотой до 3,3 ГГц, пяти высокопроизводительных ядер с тактовой частотой до 3,2 ГГц и двух эффективных ядер с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Помимо этого, процессор обещает лучшую производительность и меньший расход энергии, а графический ускоритель Adreno 750 станет на 50% быстрее. Также новый процессор будет оснащен новым модемом Qualcomm X75 со скоростью до 10 Гбит/с.

Если в предыдущей модели Galaxy было одно пиковое, четыре средних и три простых ядра для выполнения повседневных задач, то Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь пять средних ядер, способных работать на частоте свыше 3 ГГц. Это позволит более равномерно распределить мощность процессора, обеспечивая стабильную работу. Также следует отметить, что новый процессор будет построен на испытанном 4-нм техпроцессе второго поколения, что гарантирует его стабильность работы.

Характеристики Adreno 750 вызывают интерес. Он обладает аппаратным ускорением трассировки лучей в реальном времени с глобальным освещением, поддержкой системы глобального освещения и отражений Unreal Engine 5 Lumen, игровым суперразрешением Snapdragon, ускорителем постобработки Snapdragon Game, возможностью проигрывания игр в HDR с глубиной цвета 10 бит и поддержкой различных кодеков воспроизведения HDR.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Qualcomm также сообщает, что Snapdragon 8 Gen 3 будет первым чипсетом, поддерживающим "мультимодальные генеративные модели ИИ". Компания так же утверждает, что процессор на 98% быстрее и на 40% эффективнее по сравнению с предыдущим поколением.

#galaxy s24 #adreno 740 #snapdragon 8 gen
Источник: phonearena.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
Линейка Galaxy S24 выйдет в следующем году и раньше намеченной даты
Цвета серии Samsung Galaxy S24, возможно, были раскрыты заблаговременно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
39
Ветераны ЧВК "Вагнер" рассказали об особом подразделении "Амбрелла"
2
Пресс-службу Министерства Обороны Украины возглавил писатель-фантаст
9
Скейтборд из фильма "Назад в будущее" скоро может стать доступным для широкой публики
3
Госкорпорация Ростех вводит в строй Коалицию-СВ, задающую новые стандарты в артиллерии
1
The Sun: Китай направил 6 военных кораблей на Ближний Восток
1
Комета размером с Эверест пролетит мимо Земли на расстоянии 225 миллионов километров
+
Производительность нового Qualcomm Snapdragon X Elite примерно в 2 раза выше, чем у чипов x86
2
Крупнейшие армии мира по состоянию на 2023 год
6
Обладатели видеокарт GeForce GTX 10, Radeon RX 5000 и старше насладиться Alan Wake 2 вряд ли смогут
22
Дженсен Хуанг намекнул, что Huawei разработала видеокарты для обучения ИИ, не уступающие NVIDIA
+
Большой расход топлива и огромный вес танков Abrams могут затруднить их использование на передовой
6
Российская армия получит новые высокоскоростные имитаторы крылатых ракет
1
Севморпуть станет круглогодичным на всем протяжении
2
Россия ведет строительство на 100% российского телекоммуникационного спутника
3
На смену летающим мопедам пришли летающие газонокосилки – Россия использовала новые дроны-камикадзе
1
OpenAI (ChatGTP) научился понимать и передавать эмоции
2
3D-GPT: новый подход к 3D-моделированию
2
Разогнанный до 8 ГГц Core i9-14900K позволил добиться невероятного значения fps в Counter-Strike 2
3
В «Авиастар» показали, как проходит изготовление тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
+

Популярные статьи

Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
117
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
140
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
46
Собираю идеальный игровой ПК под себя за 200 000р – что бы я купил для себя любимого здесь сейчас
30
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
38
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
13
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
10
Россия и Китай строят подводный крейсер стратегического назначения для противодействия альянсу AUKUS
2
О причинах нападения на Израиль
16
Быстро удалить лишний объект с фото сможет нейросеть Object Remover
1

Сейчас обсуждают

Абу Аммар
18:05
он говрил ему норм
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
FelsheR-BAN100913
18:02
у алкаша инвалида одного местного такая есть - гавно полное. В РФ калекам бесплатно выдают это уг.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Чato-bot
18:00
Резюмируя Игнашку: Если раньше каклы от звука мопеда просто ссались, то теперь от нового звука ещё и жиденького стали в шальвары подпускать.
Раскрыты характеристики Snapdragon 8 Gen 3: на 30 % быстрее предшественника, поддержка Unreal Engine 5 и внешнего дисплея
Игорь Быков
17:59
Ватноголовому биомусору везде хохлы мерещатся
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
FelsheR-BAN100913
17:59
Ниже уровня Петросяна тяжело воспринимаю. Тем более если правда юмор.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Игорь Быков
17:59
Какая мощность, долбоеб? Там здания целые, воронки нет, просто сгорели тачки на парковке. Если бы туда реально попала ракета ЦАХАЛ, то там бы реально подохло гораздо больше аллахакбаровцев, ну и их вы...
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
N1ghtwish
17:56
Придется опять создавать вид, что меняю провайдера и оператора, чтобы позвонили и предложили выгодный не публичный тариф?
В России в 2024 году могут подорожать домашний интернет и услуги связи
Абу Аммар
17:53
у тя есть такая карта или местные геи тебе так сказали?
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Китя.
17:50
Уверен что нет ядерного оружия ? У Пакистана есть аж с 1972 года и его армия занимает 6 место в мире.
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
Валерий Баландин ( Палыч )
17:49
По мнению учёных изучающих космос, с момента"большого взрыва" прошло около 15 миллиардов "простых лет", вы же в статье используете исчисление "световых лет"..., НОНСЕНС!
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем