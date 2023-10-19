Датская компания System Audio выпустила Silverback 1 - беспроводную колонку, совместимую с WiSA и поддерживающую Hi-Res Audio

Мир Hi-Fi стремительно осваивает удобство беспроводных систем, не ущемляя при этом высокое качество звучания. Система Silverback 1 от System Audio предназначена для тех, кто хочет получить "большую и детальную звуковую сцену", не будучи обремененным физическим пространством в помещении, которое занимают проводные системы. В комплекте с системой поставляется Stereo Hub, который поможет системе работать с различными устройствами.

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Колонки имеют размеры 31 x 32,5 x 13,5 см и предназначены для установки на стену или книжную полку. Каждая двухполосная колонка оснащена специально разработанным 5,5-дюймовым НЧ-динамиком и 1-дюймовым твитером, питающимся от двух усилителей мощностью 80 Вт.

Компактное устройство Stereo Hub предлагает несколько вариантов подключения, включая поддержку Roon Ready, Chromecast, AirPlay 2, Bluetooth, потокового вещания DLNA и Spotify Connect, а также поддержку USB-аудио, SP/DIF (до 24 бит/192 кГц), HDMI ARC, три оптических входа, два аналоговых.

Поддержка WiSA позволит системе подключаться к другим совместимым WiSA-устройствам, естественно, беспроводным способом, а с помощью Surround Hub (в сочетании с другими колонками Silverback) Silverback 1 можно превратить в систему домашнего кинотеатра Dolby Atmos с поддержкой WiSA и поддержкой до 8 каналов звука 24 бит/96 кГц.

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Система System Audio Silverback 1 доступна в черной или белой отделке и поступит в продажу в ноябре 2023 года.