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10test
Исследование показало существенную разницу в размерах 48-Мп камер iPhone 15 и Pro Max
На видео, размещенном в Интернете, отчетливо видно, что, несмотря на то, что iPhone15 и 15ProMax оснащены основной камерой емкостью 48-Мп, они сильно отличаются по размеру.

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На первый взгляд может показаться, что стандартные модели iPhone 15 и модели Pro имеют одинаковые основные камеры, но это не совсем так. Уже известно большинству любителей смартфонов, в iPhone 15 Pro установлен 1/1,28-дюймовый 48Мп сенсор с пикселями размером 1,22 мкм, а в iPhone 15 - 1/1,56-дюймовый сенсор с пикселями размером 1,0 мкм.

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Теоретически большая матрица имеет преимущество перед меньшей, поскольку большая площадь поверхности позволяет ей собирать больше света, что особенно полезно в условиях недостаточной освещенности. Аналогично, более крупный пиксель может пропускать больше света.

В видеоролике, опубликованном в Интернете, хорошо видно, что, несмотря на то, что iPhone 15 и 15 Pro Max оснащены 48-Мп основными камерами, они существенно отличаются по размеру. В видеоролике говорится, что камера iPhone 15 имеет примерно на 22% меньший размер квадропикселей, чем iPhone 15 Pro Max, поэтому в условиях низкой освещенности она не будет работать так же хорошо, как ее более премиальный собрат.

Основная камера iPhone 15 Pro и Pro Max также позволяет переключаться между различными фокусными расстояниями при съемке, включая 24 мм (1х оптический зум), 28 мм (1,2х) и 35 мм (1,5х).

Тем не менее, есть одна область, в которой основная камера iPhone 15 превосходит iPhone 15 Pro. У телефона большее отверстие диафрагмы (f/1,6), чем у iPhone 15 Pro (f/1,8). Большая диафрагма лучше подходит для фотографий при слабом освещении.

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Таким образом, несмотря на то, что у iPhone 15 Pro сенсор основной камеры больше, что повышает его шансы на звание лучшего камерофона 2023 года, сенсор основной камеры iPhone 15 также достаточно хорош.

#iphone 15 #камера #pro max
Источник: phonearena.com
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