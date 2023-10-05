По достоверным данным, в следующем году линейка Pixel 9 может получить более крупные дисплеи, чем телефоны этого года

Компания Google анонсировала свою последнюю линейку флагманских смартфонов Pixel 8 менее суток назад, но уже сейчас появляются убедительные прогнозы относительно последующих моделей этого года.

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Известный аналитик по дисплеям Росс Янг опубликовал интересное предсказание относительно линейки Pixel 9 следующего года.

Янг прогнозирует, что более крупные дисплеи появятся в Pixel 9, Pixel 9 Pro и, конечно, Pixel 9a. "Все они будут больше, чем модели этого года", - утверждает он.

Предположительно, Pixel 9a появится не раньше 2025 года. Если учесть, что Pixel 7a на данный момент существует всего 5 месяцев, то о выходе Pixel 8a мы узнаем только в середине 2024 года, так что это уже некоторое предупреждение.

Янг не уточняет, какого размера будут эти дисплеи, но похоже, что их размер известен и что они будут опубликованы в отчете его компании о передовых смартфонах.

В случае с Pixel 8, конечно, больший дисплей может означать просто возврат к 6,3-дюймовому экрану Pixel 7. Новый флагман начального уровня Google немного уменьшился, получив 6,2-дюймовый дисплей.

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В Pixel 8 Pro используется тот же 6,7-дюймовый дисплей, что и в предшествующих моделях, поэтому в Pixel 9 Pro мы можем увидеть 6,8-дюймовый экран, как в Samsung Galaxy S23 Ultra.